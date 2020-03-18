法國行動限制令上路 民眾大多接受稱過去輕忽

（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）法國行動限制令上路的第一天，總理菲力普重申要降低人與人見面次數。中央社記者街訪民眾，受訪者都同意禁令，但對細節仍有不同看法，他們大多表示，先前低估病毒的威力。

菲力普（Edouard Philippe）今晚召開記者會，再次呼籲民眾「待在家裡」。他說：「重點就是要盡可能地降低與人見面的次數。為了減緩流行病傳播，這是我們必須付出的代價。」

面對記者詢問全面封鎖的可能性，菲力普回應，「我們要求人們待在家裡，但民眾應該也要能出門採買、上班、遛狗，稍微出門透透氣，有時這是必須的。但若我們希望措施有效，就必須遵守規範」。

前衛生部長布辛（Agnès Buzyn）今天接受「世界報」（Le Monde）專訪時表示，她去年12月底就知道不知名肺炎在中國武漢爆發一事，並通知公衛署，今年1月11日直接通報總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

菲力普在記者會中證實此事，並表示：「就是因為她1月就通知我們，我才能籌劃這些會議。若我們不把布辛的話當真，我就不會在1月安排相關會議，然後在2月決定執行封閉令，我們一直認真看待這些警示。」

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）晚間宣布，法國因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）而死亡者累計達175人，其中7%為65歲以下患者。重症患者人數驟增，從15日晚間的400人攀升至699人，可使用的重症病床數也在拉警報。過去一天確診病例新增1167人，目前累計達7800人。

中央社記者今天上午在行動限制令生效前，上街詢問巴黎人對此措施的看法。街上行人明顯減少，商家也都關閉。受訪者一般都認為封閉是可以接受的，也是現階段應該做的，但在接受程度及執行細節上，仍有些人抱持不同看法。

一名受訪者表示，自從上週宣布關閉學校等命令後，民眾還是不遵守規範，照樣上街或到餐廳聚會，因此，「即使可能會造成人民一些困擾，但這是必要的措施。因為就如總統所說，這是一場戰爭，敵人是無形的」。他接著說：「法國人，拉丁民族的個性都想說事情不會發生、只是個陰謀，所以之前病毒有點被低估，但我們現在已經意識到它的威力了。」

一名在醫療產業工作的受訪者說，「政府只能做他們現在能做的，以亡羊補牢」，但他認為決定的過程太過倉促，「沒有對話，也沒有影響研究，就是一個預防的概念。過程太過倉促，也沒有做得很好，一切就只是為了趕上進度」。

另一名受訪者則說，他可以接受行動限制，「但是不需要罰款或出動警察，我們又不是小孩」。他認為政府的動作太慢了，因為例如丹麥一週前就有關閉學校等機構的措施，而他們的確診人數比法國少得多。他說：「所以當義大利淪陷時，我們就應該下令關閉學校、餐廳了。」

超市今天一樣採取分流進入以避免接觸。一名剛採買完的民眾表示，排了近一小時的隊。對於行動限制令，他說，不是很喜歡這個決策，但還是必須做點什麼以盡可能減少傳播。但他認為政府的措施已經有點超出界線，「因為我們好像被關住的『綿羊』」。

他說，關在家裡是可以減少感染，但對獨居者或身障者的生活都會增加困難，也可能使得精神疾病患者更感到孤立無援。

另外一組受訪者則說，雖然她們不想待在家裡，「但同時我們也覺得這是對的，因為必須做什麼讓疫情停止」。她們也說，法國一開始的確低估冠狀病毒，「我們之前認為就跟流行性感冒一樣，所以不太擔心。但我也覺得這跟政府的態度有關，他們可能不想讓民眾太過擔心，但有時就是應該讓我們擔憂，否則我們都輕忽了」。（編輯：郭中翰）1090318