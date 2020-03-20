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土耳其武漢肺炎增至3死 職業體育活動全面暫停

最新更新：2020/03/20 00:14

（中央社記者何宏儒安卡拉19日專電）土耳其衛生部長克扎今天傍晚證實，境內武漢肺炎死亡案例已達3例。青年與體育部宣布，職業足球、籃球和排球賽事因疫情而暫停。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）今天在國會表示，15日去世的土耳其地面部隊（Turkish Land Forces）前指揮官亞曼（Aytac Yalman）死於俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

克扎說：「他的檢測結果呈現陰性，也對家屬進行檢測，有些人呈現陽性。這種情況下，檢測結果可能先呈陰性，但後來可能呈現陽性…已有3人死於2019冠狀病毒疾病。」

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，1940年生的亞曼於2000至2002年間擔任土耳其地面部隊指揮官。

克扎於18日深夜表示，境內通報191起武漢肺炎確診病例、兩起死亡病例。亞曼經證實感染武漢肺炎不治，使得通報的確診和死亡數各增加1例。

克扎今天稍早對國會議員表示，土耳其自行研發的檢驗試劑組將於一、兩天內問世。他並表示，會將全國具備檢測武漢肺炎能量的實驗室，從目前的18所增加到36所，並已備妥9萬9797間可供隔離用途的單人房。

在此之前，境內各級學校自16日起停課兩週、大學停課3週；各省的咖啡廳、電影院、健身房、婚宴廳、酒吧、水煙館、舞廳、夜總會自17日起全面歇業，幾乎全國所有社交聚會都遭到禁止。當局並下令，包括主麻日（星期五）禮拜在內，在清真寺內的集體禮拜暫停舉行。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也於18日呼籲民眾，未來3週期間將社交活動降至最低，「除非絕對必要，在威脅消失前，民眾不必離家與他人接觸」。（編輯：徐崇哲）1090320

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