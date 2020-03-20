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對抗武漢肺炎 英國號召逾6萬退休醫護重出江湖

最新更新：2020/03/20 20:05

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國衛生當局表示，英國已號召6萬5000名退休醫護人員重返崗位，另也將動員再一年就要畢業的醫科學生，來對抗武漢肺炎公衛危機。

路透社報導，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球擴散，引發1918年流感大流行期以來最嚴重公衛危機。人民心生恐慌、金融市場大崩盤之際，各國政府、企業和投資人都設法因應疫情帶來的衝擊。

再一年就要畢業的醫科生以及在學準護理人員，都有機會暫時投入抗疫，以更進一步協助英國國家醫療保健服務（National Health Service，NHS）前線工作。

英國英格蘭地區首席護理長梅伊（Ruth May）說：「我們無法獨自辦到，因此我敦促所有近期退休的護理人員協助我們，奉獻你們的專業和經驗，因為你們能協助拯救人命，我對此毫不懷疑。」

英國護理與助產士協會（Nursing and Midwifery Council）致函5萬多名在過去3年間退休的護理人員。醫務評議委員會（General Medical Council）也致函1萬5500名2017年來退休的醫師。

英國醫療服務有關當局表示，正安排延後非緊急手術，並提供可以出院的民眾社區照護服務，盼能藉此空出3萬張病床，另也向私立和社區醫院尋求多達1萬張病床。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090320

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