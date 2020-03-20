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防疫情擴散 美墨研擬關閉邊界

最新更新：2020/03/20 21:10

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）武漢肺炎疫情升溫，美國國務院今天表示，美國和墨西哥正在研擬計畫，禁止人民非必要的跨界行動。

美國與加拿大邊界上的類似措施也可望在21日生效。

國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）談到「協調制定出一項計畫，限制非必要的越界行動，以因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行。」

歐塔加斯說：「兩位領導人商討了制定北美一致戰略的重要性，以減少我們社區的公共衛生風險，並且更有效率地攜手因應不斷升高的挑戰。」

蓬佩奧推文表示，他一直和厄伯拉特密切合作，「以限制越界行動，好保護我們的公民不致進一步傳播疫情。」

蓬佩奧說：「相互合作，我們就可以減少公衛風險，並優先處理必要的跨界商務和貿易。」

厄伯拉特推文表示，他明天將透露更多邊界關閉的細節。

隨著境內武漢肺炎病例激增，美國也採取類似措施，禁止來自歐洲大部分國家、中國和世界其他地區的人民入境。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1090320

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