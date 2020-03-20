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德國確診暴增近3000例 巴伐利亞邦限制人民外出

最新更新：2020/03/20 22:16

（中央社柏林20日綜合外電報導）德國今天新增2958起武漢肺炎病例，全國累計確診達1萬3957例，死亡人數增加11人，累計31死。德國面積最大的巴伐利亞邦（Bavaria）下令限制人民外出，以防堵疫情。

法新社報導，巴伐利亞邦總理索德（Markus Soeder）說：「從今天午夜開始，暫定為期2週，將會對外出實施基本限制。」

索德在記者會上說：「我們沒有要求巴伐利亞人絕對不能外出，但我們正讓公眾活動幾乎全面停止。」他還說，餐廳將會關閉，且不再准許民眾在外面群聚。

另外，路透社報導，德國衛生官員維勒（Lothar Wieler）敦促民眾保持距離，以遏止武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情大流行，但表示由當局決定是否實施宵禁，來強迫民眾配合。

維勒告訴記者：「我們建議民眾保持最大距離。由當局決定達到這個目標所需採取的措施。」

維勒是德國疾病管制暨預防機構「羅伯特‧科赫研究所」（Robert Koch Institute）所長，負責協調德國武漢肺炎防疫工作。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090320

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