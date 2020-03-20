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土耳其：武漢肺炎將入高峰 緊急狀態沒必要

最新更新：2020/03/20 22:28

（中央社記者何宏儒安卡拉20日專電）土耳其衛生部長克扎指出，沒必要為武漢肺炎疫情宣布進入緊急狀態，建議民眾加強自我約束，並強調境內病毒散播恐將於未來2至3週達到高峰，「這段期間不該離開家門」。

「民眾常會問，會不會宣布緊急狀態。這沒必要，每個人應該宣布他自己進入緊急狀態並且執行（防疫）措施。」克扎（Fahrettin Koca）於19日告訴「自由日報」（Hurriyet）：「如果未來2至3週以最嚴格方式自我隔離，感染數可控制在最低水準。」

土耳其11日通報俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診首例。衛生部於19日深夜指出，境內確診數達359例，累計4起死亡病例。

克扎指出，未來2至3週進入關鍵期，病毒在土耳其散播情況可能達到高峰，「未來2、3週我們必須非常謹慎，這段期間不該離開家門」。

他並表示，將在醫生建議下，對醫學上認定應該予以檢測的每一個人進行檢測。因為有可能第2次檢測才呈現陽性，並會在3天後對首次檢測呈陰性的人複驗。

各國對武漢肺炎有不同防疫作法。克扎指出，不支持英國沒有採取措施進行大規模檢測的作法。（編輯：廖漢原）1090320

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