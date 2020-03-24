武漢肺炎蔓延全境 土耳其嚴管不宣布緊急狀態

（中央社記者何宏儒安卡拉24日專電）土耳其衛生部長克扎表示，武漢肺炎疫情蔓延「幾乎全國各地」。當局禁止口罩出口、不准65歲以上老人出門，也限制商店營業時間和公車載客量，管制嚴格卻不宣布進入緊急狀態。

克扎（Fahrettin Koca）23日指出，土耳其當天新增293起俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，有7人不治，累計確診數來到1529例、37死。

當局沒有公布確診病例發生地點。克扎於23日晚間在記者會中僅透露，毗鄰伊朗的東部萬恩省（Van）有不到10起確診病例。他說：「一開始的病例大部分為境外移入，但是病例數透過接觸而增加...我可以說，已經擴散到幾乎全國各地。」

土耳其擴大進行武漢肺炎防疫，內政部24日就民眾購物和搭乘大眾運輸宣布新措施。包括巿區公車和長途巴士，公車最多只能運用半數載客能量，且相鄰乘客間須保留空間以保持距離。

同時，超級巿場和傳統商店的營業時間限定上午9時至晚間9時，而且必須根據賣場空間大小限制可同時進入採買的人數，每10平方公尺空間只能開放一名顧客入場。

克扎23日晚間也宣布禁止口罩出口。「自由日報」（Hurriyet）稍早前引述內政部長索魯（Suleyman Soylu）報導，經突襲搜索全國各地口罩工廠，發現業者囤積。索魯表示，未於23日晚間的期限前同意對政府出售口罩的工廠將於24日遭到查封。

土耳其生產的醫療用品外銷到伊朗在內的多個國家。

另外，土耳其已開始對境內武漢肺炎病患提供產自中國的藥物。克扎23日說：「我們開始採購中國使用的特效藥，據稱可以改善重症病患的病況，將診療時間從11至12天縮短為4天。」

克扎沒有進一步說明藥物。中國和法國最近用抗瘧疾藥物氯奎寧（Chloroquine）治療武漢肺炎病患。有些研究人員表示，氯奎寧治療武漢肺炎很有希望，不過科學家認為，還需進行更多試驗才能證明是否真正有效、安全。

土耳其已實施65歲以上老人和慢性病患不得出門、學校和大學停課，咖啡廳、劇場、電影院、表演場所、音樂廳、婚宴場所、酒館、水煙館、網咖、健身房、休閒公園、游泳池、土耳其浴場、水療中心、三溫暖等營業場所停業等措施。

當局還禁止信徒在清真寺集體禮拜；主要職業運動也無限期延後舉行，並將數十個國家納入禁飛名單。

外界原本預期克扎23日可能宣布進入緊急狀態，但他在記者會中敦促民眾「對自己宣布進入緊急狀態」，嚴格遵守已經公告的防疫措施。

與此同時，土耳其競爭委員會（Turkish Competition Board）23日晚間指出，糧食價格已因投機分子炒作而上揚，尤其蔬果，並警告將對不法分子祭出重罰。（編輯：韋樞）109032