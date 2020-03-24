武漢肺炎肆虐 馬斯克在中國掃購呼吸器運回美國

（中央社法蘭克福24日綜合外電報導）美國武漢肺炎疫情確診數已破4萬例，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，公司已經在中國採購上千台醫院用的人工呼吸器並運回美國。

路透社報導，世界各國政府敦促汽車製造業者與航空航太企業幫忙採購或製造呼吸器和其他醫療設備之際，特斯拉在中國採買了這批呼吸器。

馬斯克在推特（Twitter）發文：「中國已經供應過剩，因此我們在週五晚間購買1255台經過美國食品暨藥物管理局（FDA）認證的瑞思邁公司（ResMed）、飛利浦（Philips）、美敦力（Medtronic）所生產的呼吸器，並空運到洛杉磯。」

加州州長紐松（Gavin Newsom）今天也說，加州將收到特斯拉提供的1000台呼吸器。

各國政府希望大規模製造業者可以利用低成本的供應鏈與數位設計專門技能，像是透過3D列印、改造一些工廠，來彌補重要醫療硬體的預期缺口。

但部分汽車製造商已經提出警告，要將精密醫療設備組裝到符合醫院加護病房使用的標準，目前依然是一項挑戰。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）1090324