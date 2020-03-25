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專收輕症疫情患者 泰國改學生宿舍為首間臨時醫院

最新更新：2020/03/25 16:41

（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）為了紓解曼谷主要醫療機構的收治壓力，泰國多所教學醫院攜手把法政大學學生宿舍改裝為泰國第一間因為武漢肺炎而設置的臨時醫院，只收治輕症或沒有症狀的確診患者。

泰國近日2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例激增，為了紓解曼谷醫療機構壓力，泰國法政大學附屬醫院（Thammasat University Hospital）和另外4間教學醫院包括詩麗拉醫院（Siriraj）、拉瑪提博帝醫院（Ramathibodi）、瓦吉拉醫院（Vajira）和朱拉隆功醫院（Chulalongkorn）攜手打造臨時醫院。

法政大學將位於曼谷北郊蘭實校區（Rangsit）的D-luxx學生宿舍改裝為臨時醫院，今天正式運作。宿舍共14層樓、308個房間，每層樓和每個房間內都會按裝監視器，若病人有狀況，可隨時與醫護人員視訊聯繫。臨時醫院預計這兩天接收首批10位患者。

法政大學醫學院院長狄洛克（Dilok Piyayotai）受訪表示，臨時醫院沒有配備治療重症的設備，不收高齡確診患者，只收治已經接受過一段時間治療的輕症或是沒有症狀的確診患者，患者進住臨時醫院後必須待14天，確認康復之後才能出院。

狄洛克表示，初期運作會由1位醫生和約20位護理人員組成醫療團隊負責照料患者。

泰國公共衛生部今天宣布新增107起確診病例，累計達934人，其中4人死亡、70人康復出院、860人住院治療中。（編輯：韋樞）1090325

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