武漢肺炎非洲破2400例 專家憂實際病例恐更多

（中央社奈洛比25日綜合外電報導）武漢肺炎在非洲延燒，累計43國超過2400例確診、64例死亡，病例數雖遠低於歐洲、美國與中東，但衛生專家說，這塊全球最貧窮的大陸特別易受衝擊，實際病例數恐遠高於通報數。

西非因為經歷過伊波拉（Ebola）疫情，已在先前建立的社區衛生系統上，教導偏鄉地區偵測症狀與防範疫情，但在南非辛巴威，醫護人員因缺乏防護裝備罷工，其他非洲國家則紛紛祭出宵禁、封城與封關措施堵住破口，以下是非洲防疫措施整理。

● 西非自伊波拉學到教訓 教偏鄉地區探查症狀

衛生專家今天說，西非國家利用在伊波拉疫情結束後設立的社區衛生系統，探查與防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在偏鄉地區擴散。

路透社報導，伊波拉2014年到2016年肆虐西非後，塞內加爾等國訓練社區人員主動探查染病症狀，並在缺乏網路或政府服務的地區分享衛教資訊。

世界衛生組織（WHO）表示，這些社區人員現在再度受訓，學習如何發現冠狀病毒感染症狀，進而傳授給社區民眾，武漢肺炎疫情已在非洲43國造成超過2400人染疫，世衛希望此舉有助於保護最容易染病的民眾。

● 肯亞實施宵禁 祭減稅措施

肯亞總統烏魯．甘耶達（Uhuru Kenyatta）今天下令自27日起，晚間7時到隔天凌晨5時實施宵禁，同時他也提議政府官員減薪並祭出減稅措施，緩和疫情對公民造成的經濟衝擊。

烏魯．甘耶達月薪約有1萬5000美元（約新台幣45萬4365元），他宣布他跟副總統將減薪80%，而內閣成員減薪30%。

肯亞12天前首度通報確診病例，目前累計28例，有1人康復。

● 急缺防護裝備 辛巴威醫護人員罷工

辛巴威首度通報武漢肺炎確診病例後，數以千計的醫院護士今天罷工，抗議連日缺乏防護裝備與用水，公立醫院的醫師也因類似原因醞釀罷工。

南非國家辛巴威不到一週內通報出現3起病例，其中一名患者是播音員，已在23日病逝。

辛巴威護理師協會會長東戈（Enock Dongo）指控政府「一點都不關心」疫情，表示醫護人員沒有獲得疫情資訊。他說：「我們站在對抗冠狀病毒的前線，當民眾拿著從網路取得的資訊來問我們時，我們卻無法確認或否認，讓我們無地自容。」

● 憂監獄爆發疫情 蘇丹釋放數千囚犯

蘇丹國營媒體今天報導，蘇丹有關當局命令釋放數以千計囚犯，以防疫情在監獄內擴散開來，首批先釋放4217人。

蘇丹有3起確診病例與1起死亡病例，已經宣布進入緊急狀態，並幾乎關閉所有邊界。

蘇丹昨天宣布無限期自晚間8時到隔日清晨6時實施宵禁，並宣布自明天起暫停所有州內巴士客運，全國中小學與大學院校也停課。

● 埃及不夜城開羅 封城實施宵禁防疫

埃及與約有2000萬人的首都開羅今晚封城，有關當局實施宵禁以防疫情擴散。

餐廳與咖啡店經常開到凌晨的不夜城開羅，在晚間7時實施宵禁前，店家老闆紛紛關閉門窗，民眾也趕緊通車回家，宵禁持續到隔日清晨6時。

為了防止疫情擴散，埃及已加強防疫措施，包括關閉機場與健身房，以及命令中小學與大學停課至4月中，餐廳只能販售外送食物。

埃及人口大約1億，目前通報456例確診、21例死亡病例。

● 馬利實施宵禁抗疫 國會選舉日期不變

馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）今天宣布全國實施宵禁，以遏阻冠狀病毒擴散，但表示原定29日登場的國會選舉將照常舉行。

馬利當局今天稍早通報境內首度出現感染病例，患者是兩名最近從法國返國的國民。

● 烏干達關起大門 暫不允許難民入境

東非國家烏干達先前開啟大門，收容逃離衝突等困境的非洲難民，然而，為了遏止新型冠狀病毒疫情擴散，烏干達今天宣布對新入境的難民關閉邊界。

烏干達接納約140萬民難民，大多數來自南蘇丹、剛果民主共和國與蒲隆地，他們因為祖國的衝突與內戰而流離失所。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站，烏干達目前有14起確診病例、無死亡病例。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090326