新加坡首季GDP大縮水 恐是全球經濟受重創惡兆

（中央社新加坡26日綜合外電報導）今天公布的數據顯示，在武漢肺炎疫情加劇之際，新加坡今年第一季國內生產毛額（GDP）面臨自金融危機以來最大降幅，恐為全球經濟遭受毀滅性衝擊的不祥之兆。

新加坡副總理兼財政部長王瑞杰今天宣布，將推出總值超過480億新加坡元（約新台幣1.02兆元）的援助措施，幫助國人在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間度過難關。

新加坡聯合早報報導，加上上個月財政預算案聲明中撥出的64億新加坡元，星國政府共撥出近550億新加坡元幫助國人應對疫情，等同於星國GDP總值的11%。

法新社報導，新加坡是世界最開放的經濟體之一，被視為全球貿易健康與否的指標，但在今年1至3月GDP比去年同期縮水2.2%後，星國正走向嚴重衰退。

新加坡華僑銀行（OCBC）研究及策略主管Selena Ling表示：「2019冠狀病毒疾病就像經濟海嘯，衝擊新加坡的海岸。」

法新社指出，在疫情爆發後，新加坡是最先早報告成長數據的經濟體之一，上述慘淡數字更加顯示，由於目前有逾30億人禁足在家，世界正步向沉重痛苦的衰退。（譯者：陳正健／核稿：林治平）1090326