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疫情衝擊 西洋棋世界冠軍候選人賽中途喊卡

最新更新：2020/03/26 23:38

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）世界西洋棋總會（World Chess Federation）主席德佛柯維奇表示，鑑於武漢肺炎疫情大流行，俄羅斯所主辦的備受矚目2020世界冠軍候選人賽今天停賽。

法新社報導，俄羅斯政府稍早宣布，自3月27日起暫停所有國際航班，作為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫措施的一環。

德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）發表聲明說，2020世界冠軍候選人賽（Candidates tournament）無法在「不能保證選手和隊職員安全且及時回到家的情況下」繼續進行。

德佛柯維奇還說：「賽事稍後會繼續進行，確切日期將在2019冠狀病毒疾病大流行的全球情勢容許時，盡快宣布。」

由於武漢肺炎疫情大流行，俄羅斯冰上曲棍球、足球和籃球全國聯賽主辦方近日陸續宣布，暫停原定要舉辦的賽事，但2020世界冠軍候選人賽仍如期於上週開賽。

來自世界各國的8名西洋棋手齊聚俄羅斯烏拉爾區（Urals）葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）比賽，爭取50萬歐元（約新台幣1700萬元）獎金，以及對戰29歲挪威籍西洋棋世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen）的機會。

世界西洋棋總會已禁止民眾到現場觀賽，以降低與疫情大流行相關的風險；另也要求記者與選手保持6公尺距離。

俄羅斯已通報840起武漢肺炎確診病例，昨天更首度宣布，境內有2人染疫不治。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1090326

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