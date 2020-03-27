菲律賓華商施文界染武漢肺炎病逝 僑界震驚

（中央社記者張謙、陳妍君香港、馬尼拉27日電）香港星島日報今天報導，菲律賓富豪、菲華商聯總會名譽理事長施文界因感染武漢肺炎於昨天病逝，震驚當地僑界，他的夫人也染疫住院。菲華商總人士今天證實此事。

菲華商總副理事長施東方（Cecilio Pedro）證實，施文界（Alfonso Su）昨天下午因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病逝。

菲華商總理事長林育慶（Henry Lim Bon Liong）也證實這項消息，但表示尊重家屬隱私，暫時不會發表聲明。

報導指出，菲華商聯總會是菲律賓規模最大的華商組織，施文界曾任理事長，在政商界頗具影響力。

施文界出生於福建晉江，童年住在香港，再移居菲律賓，是Fortune漁網集團公司董事長兼總裁。

據報導，施文界的公司占了菲律賓國內漁網市場7成生意，也是世界漁網主要供應商；他的公司還涉足房地產開發、酒店、銀行、報業、健康水療等行業。

報導表示，施文界感染武漢肺炎去世的消息震驚當地僑界，菲律賓福建總商會昨天致函北京市僑務辦公室求助，指菲律賓華人華僑正面臨求醫無門的困境。

信函請求中方派出醫療隊協助菲律賓政府、華僑抗疫，幫助確診病人隔離治療，以及提供醫療藥物和防疫裝備等。

報導指出，菲律賓已有700多例武漢肺炎確診患者，其中45人病亡。（編輯：周慧盈）1090327