武漢肺炎確診暴增 土耳其批沙烏地未揭朝覲風險

（中央社記者何宏儒安卡拉27日專電）土耳其內政部長索魯批評沙烏地阿拉伯未向全球揭露朝覲恐受武漢肺炎威脅，害土耳其當局於通報確診首例之際，就得立刻對麥加返國民眾採取防疫措施，但傷害當時就已造成。

土耳其A-Haber電視台昨天播出索魯（Suleyman Soylu）訪談。 他表示：「沙烏地阿拉伯沒有對我們、對全世界告知任何病例...民眾完成副朝覲回國，衛生部於出現確診首例之際就得立即（對返國的信徒）採取措施。」

土耳其於11日通報俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診首例。衛生部於14日宣布，一名前往沙烏地阿拉伯進行副朝的公民於一週內返國後確診感染，成為境內確診第6例。截至15日，副朝返國而遭到隔離的人數已達上萬人。

穆斯林的朝覲季始於伊斯蘭教曆的10月1日，為期70天，教曆12月為正式朝覲月，日期定在8日至12日，稱為「大朝」或「正朝」，其他時間的朝覲就是「小朝」或「副朝」。

索魯指出，目前有逾1萬5000名海外返國公民在29個省的48所宿舍隔離。

他被問到是否宣布實施全國性宵禁時指出，「現在（還）不會這麼做」。但他鬆口表示，「措施可能加強，視疫情散播的情況而定」。

當局於17日曾駁斥所謂土耳其將實施緊急狀態、宵禁等說法「都是不實謠言」。但是當天累計確診數為98例、1死；26日單日則新增確診1196例、16死，累計病例達3629例、75死，疫情的潛在風險已不可同日而語。

當局已禁止65歲以上年長者和慢性病患出門。索魯說，土耳其由公務員直接對其中32萬名有需求的老人提供服務，讓他們不必冒著可能感染的風險外出。

他另外表示，自2月28日土耳其開放邊界以來，已有逾15萬難民離境前往希臘，目前約有4500人棲身西部艾迪尼省（Edirne）帕札庫勒（Pazarkule）邊界關卡附近。

這些難民在惡劣生活條件下群聚土、希邊境，令人擔心恐成防疫一大隱憂。（編輯：陳永昌）1090327