更多編輯台推薦新聞：
影片／包機護理師居家檢疫難熬 頭手伸窗外曬太陽舒壓
生活

影片／包機護理師居家檢疫難熬 頭手伸窗外曬太陽舒壓

影片／美醫院公布武漢肺炎損害肺部影像 告誡認真隔離
國際

影片／美醫院公布武漢肺炎損害肺部影像 告誡認真隔離

武漢肺炎全球最新情報 3/27
國際

武漢肺炎全球最新情報 3/27

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產
政治

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

馬來西亞新增130例確診 累計26人死亡

最新更新：2020/03/27 18:05

（中央社記者郭朝河吉隆坡27日專電）馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）宣布，今天新增130起武漢肺炎確診病例，全國累計2161例。死亡病例增加3起，累計26例，死亡率約1.1%。

諾希山表示，截至今天中午12時，有44名病患康復出院，累計出院者259人，其餘病患之中，有54人在加護病房接受治療，其中34人需要呼吸器輔助。

馬來西亞2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例每天都以3位數成長，諾希山分析，目前死亡病例僅有26例，對比確診2161例，死亡率約1.1%，比起全球平均死亡率來得低。換句話說，在馬來西亞有98%患者都可康復出院。

他透露，目前就算病患康復，為了安全起見，醫院都會進行2次武漢肺炎檢測，而且首次檢測與第二次檢測須間隔24小時，只有2次檢驗結果都呈陰性反應，病患才算康復並獲准出院。

諾希山補充，衛生部目前已為1895名第一線醫護人員進行檢測，暫時沒有醫護人員確診。而日前傳出有醫護人員確診病例，諾希山表示都是參加私人活動，而非在照料病患時感染。（編輯：王永志）1090327

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報