馬來西亞新增130例確診 累計26人死亡

（中央社記者郭朝河吉隆坡27日專電）馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）宣布，今天新增130起武漢肺炎確診病例，全國累計2161例。死亡病例增加3起，累計26例，死亡率約1.1%。

諾希山表示，截至今天中午12時，有44名病患康復出院，累計出院者259人，其餘病患之中，有54人在加護病房接受治療，其中34人需要呼吸器輔助。

馬來西亞2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例每天都以3位數成長，諾希山分析，目前死亡病例僅有26例，對比確診2161例，死亡率約1.1%，比起全球平均死亡率來得低。換句話說，在馬來西亞有98%患者都可康復出院。

他透露，目前就算病患康復，為了安全起見，醫院都會進行2次武漢肺炎檢測，而且首次檢測與第二次檢測須間隔24小時，只有2次檢驗結果都呈陰性反應，病患才算康復並獲准出院。

諾希山補充，衛生部目前已為1895名第一線醫護人員進行檢測，暫時沒有醫護人員確診。而日前傳出有醫護人員確診病例，諾希山表示都是參加私人活動，而非在照料病患時感染。（編輯：王永志）1090327