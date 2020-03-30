法病逝少女前後檢測結果不一 試劑可信度引熱議

（中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電）法國16歲少女兩次病毒檢測陰性出院回家後，卻接到另一檢測結果陽性的通知，這名少女在送回醫院後不幸病逝，試劑可信度因此引發質疑。醫生表示，試劑敏感度偏低與操作問題會造成偽陰性結果。

26日晚間，法國16歲少女「茱莉」（Julie）因感染2019年冠狀病毒疾病（COVID－19，俗稱武漢肺炎）病逝，成為法國武漢肺炎最年輕病故者。

由於茱莉在轉院過程中先後進行3次病毒檢測。前兩次測試結果皆為陰性，然而在病患回家休養當晚，卻又接到醫院電話告知前一天檢測出爐，結果為陽性。就在茱莉被緊急送回醫院的同時，病情也急速惡化，數小時後不幸病逝醫院。

茱莉短時間內3次檢測結果不一，導致錯失黃金急救期的事件，在法國引發熱議，也讓民眾懷疑試劑的可信度。

巴黎公共醫療機構聯盟（AP－HP）急救科醫生齊爾札克（Gérald Kierzek）27日接受「巴黎人日報」（Le Parisien）訪問時解釋，這些試劑的特異度很高，達98％。然而它的「敏感度」，雖然還沒有更進一步的研究，但基本上只能達60％，亦即5名感染者中，會有2名檢測結果為陰性。

特異度（Specificity，也稱為真陰性率）是指實際為陰性的樣本中，判斷為陰性的比例，計算方式是真陰性除以真陰性加上假陽性的比值。

齊爾札克指出，這就是為什麼里爾市（Lille）的醫學中心有時會對同一名情況嚴重的病患檢測5到6次，直到檢測結果為陽性為止。

AP－HP急診部主任里烏（Bruno Riou）則提醒，新型冠狀病毒，就跟其他流行病一樣，會有「偽陰性」和「偽陽性」的存在。

齊爾札克表示，檢測結果的問題在於採檢的過程，目前法國是鼻咽拭子採取檢體，用拭子進到鼻子深處採取核糖核酸。但有可能採樣的地方剛好沒有，或還沒有病毒。另外，採樣可信度可能也因操作人員而異，例如拭子採檢的深度，及拭子在鼻咽表面旋轉的次數等。

因此，部分醫生對於「免下車檢測」以及「自我檢測」的結果都持保留態度。

齊爾札克指出，盡信檢測結果可能會帶來假的安全感。因此，若病患嚴重感染，醫院不會執著於檢測結果。他強調：「供氧治療的決定並非依檢測結果，而是端視病患的肺部掃描與病況」。由於新型冠狀病毒目前仍無治療藥物，因此不會只因檢測結果而改變對病人的治療方式。（編輯：陳惠珍）1090330