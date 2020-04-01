愚人節別拿疫情開玩笑 台灣泰國等揚言祭牢刑

（中央社倫敦31日綜合外電報導）從台灣、德國、泰國到印度，許多國家呼籲民眾別在愚人節拿冠狀病毒開玩笑，部分國家甚至揚言祭出有期徒刑等重罰，以防民眾散布不實言論鬧出人命。

路透社報導， 總統蔡英文在臉書（Facebook）呼籲大家不要拿疫情開玩笑，以免觸犯法律。她指出，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

每年都會在4月1日愚人節開玩笑的科技巨擘谷歌（Google），考量到俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在全球造成4萬人死亡，今年取消跟大家開玩笑的傳統。

泰國昨天表示，在愚人節當天拿疫情開玩笑，根據法律可處5年以下有期徒刑。泰國政府在推特表示：「在今年愚人節誆稱得到2019冠狀病毒疾病，是觸犯法律的行為。」

印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的網路安全機構表示，將對在愚人節散布假消息者採取法律行動。

馬哈拉什特拉省內政廳長戴希穆克（Anil Deshmukh）在推特上說：「省政府不允許任何人散播謠言，引發民眾對冠狀病毒的恐慌。」他又說，已指示有關當局「對惡作劇者迅速採取強硬行動」。

德國衛生部也以「冠狀病毒不是鬧著玩的」為題，敦促民眾不要捏造關於病毒的不實消息。

由於民眾仰賴網路與媒體取得關於冠狀病毒的重要訊息，各國政府擔憂亂開玩笑可能助長不實訊息擴散。

從飲牛尿到將洋蔥碎片擺在旁邊睡覺，各種關於如何感染和治癒武漢肺炎的謠言與偏方，已經廣泛流傳開來。

世界衛生組織（WHO）稱這是一種「訊息傳染病」（info-demic），可能會導致病毒在弱勢群體間擴散開來。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090401