荷蘭百歲老嫗染疫後康復 院方歡呼：希望的火花

（中央社海牙31日綜合外電報導­）武漢肺炎疫情持續延燒，老年人和慢性病患者被視為染病高風險群，然而一名在荷蘭染上新冠病毒的101歲老婦近日傳出康復好消息，深受鼓舞的院方人員形容這是「希望的火花」。

這名高齡患者的姓名並未公開，她一週半前因呼吸困難送往鹿特丹（Rotterdam）附近的IJsselland醫院，採檢後確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

根據醫院網站所述，這名百歲人瑞接受隔離治療後，目前情況良好，足可出院。她平時一人獨居，出院後將在照護中心休養一陣子，待情況允許後再返家。

肺部疾病學家拉姆拉爾（Sunil Ramlal）說：「她是個堅強的女士，很高興看到她聽從醫護建議，諸如打噴嚏時以手肘遮掩等，她甚至告訴我要保持適當距離。」

專家表示，65歲以上長者或免疫系統衰弱的人較易感染2019冠狀病毒疾病，但也有些高齡患者染疫後康復的例子。

最近還有一名101歲的義大利老翁染病後治癒，他在1910年代西班牙流感大流行期間也曾染疫，後來幸運康復。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1090401