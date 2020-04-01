印度武漢肺炎又破單日確診紀錄 包含3醫師

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度武漢肺炎疫情再度升溫，今天單日確診人數達376例，再創單日確診數紀錄，其中有3名醫師。新德里市政府宣布，若醫護人員因此死亡，將提供1000萬盧比撫卹金。

根據印度衛生與家庭福利部的統計，截至今天，印度累計武漢肺炎確診病例達1637例，其中有38人死亡；而過去24小時確診的病例更達376例，創下單日確診紀錄。

在今天確診的病例中，還包括3名醫師，其中2名醫師來自醫護人員曾抗議個人防護設備不足的國營薩夫達君醫院（Safdarjung Hospital），另一名醫師來自巴特爾胸腔醫學研究院（Vallabhbhai Patel Chest Institute）北部校園。

3名醫師確診感染武漢肺炎，顯示印度在個人防護設備等醫療資源不足下，站在抗疫最前線的醫療人員生命正面臨風險。

面對醫師在治療武漢肺炎病患時染病確診，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）下午推文宣布，無論是政府或私人醫院的醫師、護士或環境衛生工人等臨時或長期醫護人員，因服務武漢肺炎病患而死亡，新德里市府將提供1000萬盧比（新台幣396萬餘元）給他們的家屬，以對死者的服務與貢獻表達敬意。

新德里警方今天援引印度刑法及傳染病法相關條文，對領導伊斯蘭傳道會的創辦人曾孫莫拉納（Maulana Saad）及其他違反社交距離規定的成員立案調查。

印度為控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，25日起實施全國封鎖21天後，今天邁入第7天。因爆發伊斯蘭傳道會（Tablighi Jamaat）群聚感染，有至少2500名傳道會成員、追隨者和外國傳教士前往印度各地，疫情持續擴大，印度政府正加緊追蹤檢測。

伊斯蘭傳道會3月初在新德里札穆丁區（Nizamuddin）的總部舉辦大型宗教聚會，導致嚴重的群聚感染。印度衛生與家庭福利部表示，約有824名外國人在參與宗教聚會後前往印度各地。

根據Zee News等印度媒體報導，伊斯蘭傳道會群聚感染已導致10人死亡，且有24人檢測病毒呈陽性反應，近200人出現疑似症狀被送入醫院隔離治療。

消息人士說，印度政府已確認新德里扎穆丁區、普恩（Pune）、孟買等9個疫情傳播熱點，正加強篩檢與排查。（編輯：馮昭）1090401