土耳其6成疫情在伊斯坦堡 601醫護確診

（中央社記者何宏儒安卡拉1日專電）土耳其今天通報2148起武漢肺炎病例、63人不治；累計確診1萬5679例，累計死亡277例。衛生部長克扎指出，6成病例出現在伊斯坦堡省，全境有601名位醫護人員確診。

衛生部今晚在網站上公布疫情通報顯示，過去24小時對1萬4396名疑似病例進行檢測，其中2148例對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈現陽性反應，使得累計確診病例達1萬5679例。同時，死亡數已連續兩天創單日新高。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019年冠狀病毒疾病疫情圖，土耳其的累計病例數居全球第10，次於美國、義大利、西班牙、中國、德國、法國、伊朗、英國、瑞士。

外界一再要求土耳其當局公布確診病例所在，但是自3月11日通報確診首例以來，衛生部始終未予提供。克扎（Fahrettin Koca）今晚在最新疫情通報上網時同步召開記者會，首度以圖表分省提供病例數。

其中，有6成病例出現在人口最多的伊斯坦堡省，達8852例。愛琴海濱的伊茲米爾省（Izmir）和安卡拉省分別有853、712例。

病例數居4至10名的省分為中部康雅省（Konya，584例）、西北部柯加里省（Kocaeli，410例）、西南部伊斯帕塔省（Isparta，268例）、西北部薩卡里亞省（Sakarya，207例）、南部阿達那省（Adana，197例）、西北部布爾薩省（Bursa，135例）、北部薩姆森省（Samsun，112例）。

克扎證實，境內81個省都已出現武漢肺炎確診病例，並有601位醫護人員確診。他表示，近8成死亡病例年逾6旬。他指出，自下週起，每日採檢能量可達2萬至2萬5000例，並將在很短時間內推升到3萬例。

衛生部指出，目前共已檢測10萬6799例，累計有333例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為979、692例。（編輯：楊昭彥）1090402