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首頁 / 國際

CNN：美新增至少917例死亡 創單日新高

最新更新：2020/04/02 09:31
美國武漢肺炎確診數急遽增加，部分民眾搭乘大眾運輸交通工具紛紛戴上口罩、手套自保。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年4月2日
美國武漢肺炎確診數急遽增加，部分民眾搭乘大眾運輸交通工具紛紛戴上口罩、手套自保。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年4月2日

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）自行統計，美國境內今天至少通報新增917起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡病例，是疫情在美爆發以來單日最多，累計病故4745人。

美國總統川普表示，他不會下令全國民眾待在家裡，因為各州的疫情程度不同。

他今天下午說：「各州不一樣，我理解佛羅里達州州長，很厲害的州長迪尚特（Ron DeSantis）今天發布居家令，這很好，很棒。但有些州狀況不同，有些州問題沒這麼大。」

川普表示，各州之間應該要有些彈性，這取決於各州的情況可能有多糟。

他說：「你必須給點彈性，如果有個中西部的州，或舉例來說，阿拉斯加沒什麼問題，就很難說要封鎖，我們必須有點彈性。」

懷俄明州仍是美國唯一沒有死亡病例的州。根據CNN統計，懷俄明州目前累計137起確診病例。

但美國公共衛生局長（U.S. Surgeon General）亞當斯（Jerome Adams）今早表示，應把減緩病毒散播30天的方針視為全國居家令。

亞當斯說：「我給美國的建議會是，這些方針就是一項全國性的居家令。聽好了，防疫方針指出，我們愈是保持社交距離，盡可能待在家裡，疾病就越不會散播。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1090402

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