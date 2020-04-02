武漢肺炎全球病逝人數一週內倍增 世衛憂心忡忡

（中央社日內瓦1日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）幾呈指數成長，死亡人數一星期內翻倍，讓他們深感憂慮。

隨著全球確診病例總數逼近100萬大關，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲全球民眾團結抗疫。

他在虛擬記者會中說：「疫情爆發以來至今邁入第4個月，全球病毒感染速度之快，讓我備感憂慮。」

「過去5星期來，我們目睹新增案例近呈指數成長，幾乎沒有國家能倖免。」

「過去一星期的死亡人數翻倍成長，未來幾天我們將看到100萬確診病例和5萬死亡病例。」

根據法新社所彙整的官方數據，2019冠狀病毒疾病自去年12月在中國爆發以來，迄今在全球奪走4萬5000多條性命，至少90萬5000人染病。

這波疫情已在歐洲造成3萬多人病逝，而歐洲大陸的病故人數有3/4發生在義大利和西班牙。

然而，病毒預料將大舉肆虐目前尚未傳出太多確診和死亡病例的國家。

譚德塞警告：「儘管非洲、中南美洲目前通報數字相對要低，我們明白2019冠狀病毒疾病有可能在這些地區產生重大社會、經濟和政治影響。」

「最重要的是確保這些國家有足夠裝備來偵測、篩檢、隔離以及治療2019冠狀病毒疾病，並找出接觸名單。」

他敦促各國政府實施社福措施，確保弱勢族群在這波危機之中有糧食管道。他同時呼籲減免較為貧困國家的債務。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1090402