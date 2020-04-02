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亞洲戴口罩防疫有用 CNN要歐美快學

最新更新：2020/04/02 12:47
相較亞洲人戴口罩意識普及，歐美民眾普遍抗拒戴口罩，認為不如勤洗手、社交距離；但隨著面對歐美疫情失控，原本的排斥也漸漸轉為接受。圖為北捷車廂內乘客戴口罩防疫。（中央社檔案照片）
相較亞洲人戴口罩意識普及，歐美民眾普遍抗拒戴口罩，認為不如勤洗手、社交距離；但隨著面對歐美疫情失控，原本的排斥也漸漸轉為接受。圖為北捷車廂內乘客戴口罩防疫。（中央社檔案照片）

（中央社香港2日綜合外電報導）戴口罩好像有用？相對於亞洲人戴口罩意識普及，歐美人普遍抗拒「戴罩」，認為不如勤洗手、社交距離；但隨著疫情失控，歐美看到亞洲各國抗疫有成，原本的排斥也漸漸轉為接受。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，對亞洲居民而言，全球各國現在開始建議國民戴上口罩，等於肯定亞洲大半地區自疫情爆發以來的防疫措施；而從亞洲感染率較低、圍堵速度較快，似乎也看得出戴口罩確實有其必要。

亞洲以外地方對戴不戴口罩意見分歧，數週來公共衛生當局、政治人物和媒體數據都宣稱口罩沒用，敦促民眾不如注意洗手與維持社交距離。

美國公共衛生局長（The U.S. Surgeon General）亞當斯（Jerome Adams）2月底推文，用全大寫寫道：「別再買口罩！」

「口罩對預防公眾感染＃冠狀病毒沒用，但如果醫護無法取得口罩就去照顧染病患者，他們還有我們的社群就會置身險境。」這篇推文被轉推4萬3000次。

亞當斯推文的同一週，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）被議員詢問該不該戴口罩時，直截了當回答「不用」。

但芮斐德現在也出現動搖。昨天他告訴全國公共電台（NPR），疾病管制暨預防中心正在檢討指南，或許會建議民眾戴口罩以防社區感染。

抗拒派轉為接受，似乎只是時間問題。

加州大學柏克萊分校（University of California at Berkeley ）微生物專家柏奇（Adrien Burch）上月撰文說：「儘管聽說口罩『沒用』，你們可能不會看到有強烈證據支持那個說法，因為這種證據根本不存在。」

事實上，研究恰恰證明相反：戴口罩確實有助預防病毒感染。

柏奇指出，醫學研究文獻的「柯克蘭評鑑」（Cochrane Review）在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間發現支持戴口罩的有力證據，一篇關於北京社區感染的研究發現，「在公共場所一直戴著口罩，與染SARS風險降7成相關」。

CNN報導指出，台灣、中國大陸與韓國等民眾普遍戴口罩的地方，和不戴口罩或難以取得口罩的歐洲和北美相比，無論是在預防大型疫情爆發，或在疫情爆發後立即控制方面，都更為成功。

香港大學李嘉誠醫學院（Hong Kong University School of Medicine）傳染病專科醫師孔繁毅（Ivan Hung）告訴CNN：「如果看香港數據，戴口罩可能是控制傳染最重要的事。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1090402

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