中國是否遮掩疫情 外媒稱美國情報部門早知情

（中央社台北3日電）中國雖自稱武漢肺炎疫情趨緩，不過外界仍質疑其中是否牽涉染疫數據短報。綜合外國媒體報導，美國情報部門呈交白宮的機密資料顯示，中國始終壓制疫情，並短報死亡與確診數據。

紐約時報等外媒近日引述美國不願具名官員表示，白宮已在上週收到這份報告，但機密情報不便透露細節。

報導並援引美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整的數據指出，去年年底源自湖北省省會武漢市的疫情，累計中國確診病例僅約8萬2000、3300人致死，而美國的確診病例則已突破20萬人居全球之首且死亡人數超過4000。

美國總統川普1日曾表示，中國公布的疫情數據看似「攤在陽光下」，不過他拿到的情資卻顯示，這個國家隱匿真相，「他們公開的數據似乎少了點兒，我這麼說算是客氣的了」。

報導也提到，中國政府一再修正統計病例的方法，像是自2月7日起無症狀感染者不列入確診，卻又再3月31日晚間公布，無症狀感染者的總數是1541人。

報導並援引中國媒體財新網報導表示，湖北省省會武漢市的殯儀館外堆疊了數千個骨灰罈，兩倍於當局公布的武漢市因染疫致死者的總人數。

外電指出，早在中國媒體曝光相關報導前，美國即已掌握中國短報的情資，爆發疫情至今，多個情報部門根據所掌握的消息來源頻頻向白宮示警，這些彙報給白宮的消息，與一直披露中國政府壓制疫情真相的媒體報導方向一致。

報導說，情報單位數週以來不斷告訴白宮官員，不要相信北京提報給世界衛生組織（WHO）的數字，因中國沒有通報無症狀感染者的確切總數，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC）表示，高達25%的感染者可能沒有發病症狀。

報導指出，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）說，美國「無法」證實中國公告的數據，「有很多公開報導稱，這個數字是否太低了」，更有官員表示，中國的疫情數據出現少報情況並不令人意外，他們稱中國的官方統計數據經常造假。（編輯：曹宇帆/繆宗翰）1090403