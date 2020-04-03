馬來西亞累計病例達3333例 方艙醫院準備啟用

（中央社記者郭朝河吉隆坡3日專電）馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）宣布，今天新增217起武漢肺炎確診病例，全國累計3333例。死亡病例增加3起，累計53例，死亡率約1.59%。

諾希山表示，截至今天中午12時，有60名病患康復出院，累計出院者827人，康復率為24.8%。其餘病患之中，有108人在加護病房接受治療。

另一方面，馬來西亞衛生部也宣布，專收2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）輕症病患的方艙醫院已經準備就緒，這家位於雪蘭莪州沙登農業博覽館（MAEPS）的方艙醫院，容納400張病床的A禮堂已經建成，一旦醫療設備到位，就能開始啟用；至於可容納200張病床的C禮堂，則還在設置中。

衛生部表示，這家方艙醫院準備讓來自雪蘭莪、吉隆坡、霹靂和森美蘭的確診患者入住，而國家天災管理機構（NADMA）將負責協調工作，包括決定讓哪家已飽和的醫院確診患者入住方艙醫院。

同時，病房將劃分為綠色「安全區」、黃色「警戒區」和紅色「高風險區」。綠色區是衛生部職員、警方和軍方的行動室；黃色是護理師的工作區；紅色則是安置所有確診病患的區域。（編輯：陳惠珍）1090403