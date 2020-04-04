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德國管制令奏效疫情趨緩 總理：談鬆綁還太早

最新更新：2020/04/04 15:11

（中央社柏林3日綜合外電報導）德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天表示，儘管境內2019冠狀病毒疾病疫情擴散速度有稍稍趨緩的跡象，但現在鬆綁人員移動禁令還太早。

德國各間學校停課、禁止2人以上的公共集會，並要求民眾保持至少1.5公尺的社交距離。有專家表示，這些措施有助減緩疫情擴散速度。

梅克爾說：「羅伯特‧科赫研究所（RKI）提供（確診個案）的最新數字還是很高，但也著實讓我們有足夠理由懷抱謹慎希望，因為確診個案新增的速度比前幾天緩慢。」

她補充說：「但離看清楚疫情趨勢，確實言之過早，而現在要考慮鬆綁我們自訂的嚴格規定，當然還太早。」德國確診病例仍在增加當中，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）感染病例今天達到近8萬人。

這些限制措施目標讓所有德國人待在家中，原定實施到本月19日，而梅克爾表示，承諾訂下解禁日期會有「不負責任」之嫌。

她說：「如果我因為做出這樣的承諾，而讓民眾燃起一絲希望，之後又讓他們的期望落空，後果更不堪設想，無論是在醫療、經濟或社會層面。」

據羅伯特‧科赫研究所今天的數據，德國境內累計確診7萬9696起，並通報1017起死亡病例。（譯者：黃靖貽/核稿：張曉雯）1090404

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