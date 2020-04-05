川普：必要時對進口原油課關稅 保護美國能源業

（中央社華盛頓4日綜合外電報導­）俄羅斯與沙烏地阿拉伯之間的原油市場爭奪戰白熱化，美國總統川普今天表示，如果他必須「保護」美國能源業勞工免於油價崩跌傷害，必要時將對進口原油課徵關稅。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重創全球石油需求，兩大產油國俄羅斯與沙烏地為爭奪市場競相增產，今年來國際油價已劇跌約2/3。

川普今天在白宮記者會上表示：「若我必須對國外來的石油課徵關稅，或必須做些事來保護我們數以萬計的能源業勞工...，我將採取任何必要行動。」

美國近年來已成為世界最大產油國，有時還出口原油到國外，與石油輸出國家組織（OPEC）成員國和俄羅斯搶奪市場。

由於油價崩跌，許多財務槓桿高的美國能源公司面臨破產，他們的勞工也面臨裁員風險。川普3日與美國能源業高層會談後表示，他目前還不打算祭出關稅措施，但若美方「未受到公平對待」，這會是可行手段。

不過，美國石化業2大團體「美國石油業協會」（American Petroleum Institute）和「美國燃料和石化製造商協會」（American Fuel and Petrochemical Manufacturers，AFPM）1日曾致函川普，表示美國若對進口原油課徵關稅，將危害美國煉油業，因為部分煉油廠倚賴國外原油進口。

根據美國能源情報署（EIA）提供的資料，去年美國每日合計從沙烏地和俄羅斯進口100多萬桶原油。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1090405