波音華州生產線停工延長 3萬員工暫停支薪

美國抗疫工作進入最艱困的一週，波音公司5日表示，在華盛頓州生產線停工情況將會延長，直到進一步通知為止。圖為波音777X機型。（圖取自波音公司網頁boeing.com）

（中央社西雅圖5日綜合外電報導­）美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗疫工作進入最艱困的一週，波音公司（Boeing Co）今天表示，在華盛頓州生產線停工情況將會延長，直到進一步通知為止。

路透社報導，美國最大飛機製造商波音3月23日表示，為協力抗疫，公司採行臨時措施，暫停華盛頓州製造廠雙走道噴射客機生產線作業。當時波音預計於本週一早恢復生產。

波音今天宣布停工時間延長，但未表示何時恢復生產，僅說公司主要以員工健康與安全為考量，同時也會依據華盛頓州的疫情評估、供應鏈情況，以及政府衛生當局的建議。

波音本週起對華盛頓州各廠共3萬名員工暫停支薪。波音先前宣布停工時，把給員工的帶薪假加倍至10天。員工可在過渡期請支薪假、年休、病假且繼續享有健保福利。

波音今天表示，在全球16萬名員工中，約有135人確診感染2019冠狀病毒疾病。

「西雅圖時報」（Seattle Times）報導，至3日為止，波音在華盛頓州各廠的確診員工人數，由前一週的54人攀升至95人。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1090406