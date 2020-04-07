奎松市確診病例菲律賓最多 台僑商會捐口罩抗疫

菲律賓台灣同鄉會7日由監事長林坤城（中）和副會長謝嘉卿（右3）代表，捐口罩給大馬尼拉奎松市，由市長貝爾蒙特（右4）代表接受。因2019年冠狀病毒疾病疫情嚴峻，拍照時保持社交距離。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年4月7日

（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）大馬尼拉奎松市武漢肺炎病例達583例，是菲律賓確診病例最多的城市。菲律賓台灣同鄉會和台商總會今天分別捐口罩給奎松市政府和菲國醫院，協助當地醫護人員抗疫。

菲律賓台灣同鄉會今天由副會長謝嘉卿和監事長林坤城代表，捐贈5000片口罩給奎松市（Quezon），由市長貝爾蒙特（Joy Belmonte）代表接受。菲律賓台商總會由總會長黃雅惠代表，捐出1萬片口罩給黎薩醫學中心（RMC）。

黃雅惠說，除了之前的捐贈，台商總會還會再捐出1萬片口罩，將透過馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）尋找受贈單位。

菲律賓2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例今天新增104例、14人病逝，累計確診3764例，共177例死亡。

貝爾蒙特向中央社記者表示，奎松市是菲律賓新型冠狀病毒確診病例最多的城市，原因在於奎松是菲國最大城市，而市內病例數還在攀升，前線防疫人員每天面對上百名出現症狀的病患，感染機率越來越高。

她說：「如果我們失去他們（醫護人員），就沒有人能照顧冠狀病毒疾病確診患者或疑似病患了。」

貝爾蒙特說，市政府需要保護前線防疫人員的健康與福祉，但在奎松市，已傳出有醫護人員被歧視，嚴重影響他們的士氣。市政府希望表達「我們關心他們，滿足他們的需求，確保他們的健康」以提振士氣。

她說，菲律賓是第三世界國家，並不富裕，對疫情意外來襲沒有準備，裝備和物資也不足。受贈的口罩將專門供給醫護人員使用，感謝中華民國駐菲代表處牽線，台灣同鄉會的捐助「真的真的大有幫助」。

包括今天的捐贈，菲律賓台商總會與台灣同鄉會已捐出5萬片口罩，受贈單位包括菲律賓總醫院（PGH）、蘇索岡省（Sorsogon）政府和菲律賓衛生部。（編輯：郭中翰）1090407