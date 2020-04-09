武漢肺炎重挫航空業 法荷集團逾9成飛機停飛

（中央社巴黎9日綜合外電報導）法荷航空集團（Air France-KLM Group）今天表示，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，法荷航空3月乘客數暴跌近57%，4月與5月更將有逾9成飛機停飛。

法新社報導，法荷航空集團表示，鑒於航空旅遊限制，法荷航空將削減運能，但仍會維持阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol）與巴黎戴高樂機場（Charles-de-Gaulle）這2個主要基地的樞紐路線。

法荷航空是世界上最大的航空集團之一，在武漢肺炎疫情爆發後，協助撤離因疫情受困海外的法國與荷蘭國民。

法荷航空表示，由於武漢肺炎疫情擴散造成的不確定性，尚無法對自家5月以後的業務給出任何建議與應對，並將暫停每月的運量報告直至進一步通知。

航空業3月份亞洲區域的客運量與一年前相較下滑65.7%，北美下滑48.9%，非洲與中東下滑40%，加勒比海與印度洋地區下滑38.3%，拉丁美洲下滑37.8%。

國際航空運輸協會（IATA）評估，武漢肺炎疫情將令IATA的成員光是今年就損失約2590億美元（新台幣約7兆7879億元）。（譯者：陳家倫/核稿：林治平）1090409