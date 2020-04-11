差3天宣告疫情結束 民主剛果再添伊波拉病例

（中央社金夏沙10日綜合外電報導）非洲剛果民主共和國（DR Congo）原本再過3天就能正式宣告伊波拉病毒（Ebola）疫情結束，聯合國卻表示，今天獲報，在這個國家東部又出現一起新病例。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特（Twitter）上說：「很不幸地，這意味剛果民主共和國政府無法如願在13日宣布伊波拉疫情結束。」

剛果民主共和國衛生部表示，新病例是一名26歲男性，也是52天以來的第1例。

衛生部的伊波拉特別小組在聲明中表示：「我們的小組和WHO合作，已實地展開進一步調查，並落實衛生措施。」

一名衛生官員說，據報這名病患昨天早上逝於醫院，他於3月27日出現伊波拉病毒症狀。

這波疫情於2018年8月在剛果民主共和國爆發，根據WHO最新統計，已有2273人因此病故。

這是伊波拉疫情首度於1976年爆發以來，造成死亡人數第2多的一波；奪走最多人命的一波疫情是2013年到2016年發生在西非，超過1萬1000人死亡。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1090411