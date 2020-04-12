特派專欄 太窮了無法待在家 印尼人逆境中的防疫精神

雅加達自10日起實施規範民眾在家防疫的居家令，但允許小販營生。圖為10日清晨在雅加達南區曼加拉區市場賣辣椒的小販。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月12日

中央社駐雅加達特派員石秀娟/4月12日

武漢肺炎疫情讓熱鬧的雅加達商圈陷入冷清，多數經濟活動停擺，不少民眾配合政策減少出門，但求溫飽的日薪族收入卻一落千丈，儘管有染疫風險仍得照常工作，沒本錢待在家。

印尼3月初通報2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例後，疫情急速升溫。政府幾經思考後提出對違者祭出刑責重罰的居家令，10日起首先在疫情最嚴重的雅加達上路，可望陸續擴大到大雅加達近郊地區。

這項根據「2018衛生隔離法」的「大規模社會限制」（PSBB）不適用11大類行業，讓弱勢民眾賴以餬口的生計得以為繼。因此街頭仍不時可見成群苦候客源的司機、拎著大布袋撿拾或推拉回收垃圾車的拾荒者、賣菜小販，以及各式行動餐飲車。

雅加達10日起實施防疫居家令，一名掛著口罩的老人拖著沉重的拾荒車，費力的走在異常冷清的蘇迪曼大道上。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月12日

有些人掛上口罩，符合「大規模社會限制」對外出的規定，然而外科口罩已不易買到，多數人用布口罩或用布綁住口鼻，也有人沒戴口罩。但他們的身影同樣駝著養家的重任，這也解釋了印尼為何不用封城更嚴格管控民眾外出的原因。

政策實施當天，線上叫車平台Gojek摩托計程車司機毆吉（Oji）告訴中央社記者，他住在雅加達近郊小城市德博（Depok），到生意比較多的雅加達跑車。雅加達1個月前進入緊急狀態後，他的生意暴跌，前兩天都賺不到5萬印尼盾（約新台幣95元），「今天還沒有任何訂單」，因害怕面對妻小，已4天沒回家。

57歲的毆吉說，他原在附近高檔購物中心Grand Indonesia當水電工，3年前遭解僱後用資遣費買了機車，貸款還沒還完，疫情後已1個月沒繳貸款，若3個月付不出貸款，車子就不保。即使客源少，他仍得每天出門，沒賺到錢就睡在清真寺，也節省回家的油錢，「不知道會不會封城，也不知道疫情什麼時候才結束」。

為落實社交距離，「大規模社會限制」禁止摩托計程車載客，司機只能代購、遞送餐飲或物品。29歲的摩托計程車司機阿庚（Ageng）說，以前他每天收入約30萬至40萬印尼盾（約新台幣570元至760元），疫情爆發後收入剩不到一半。

阿庚說，他不認同禁止載客措施，但若有助防疫也該實施。他整天在外頭跑，也很擔心染疫，畢竟這是他唯一的收入，「我還是會盡可能跑，不會待在家」。他會依政府的建議防疫，多洗手、隨身帶消毒洗手液，提高警覺自我保護。

雅加達自10日起實施大規模社會限制政策防疫，禁止摩托計程車騎士載客，只能代購、遞送餐點或物品，騎士訂單大減。圖為騎士10日在路邊休息。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月12日

這項政策實施前，執法人員連日在雅加達街頭宣導，晚間則加強巡邏。大批軍警車隊8日晚繞行雅加達北區及西區商場、夜市，沿路用大聲公廣播要民眾保持社交距離，不要在外逗留，也個別向攤商、迷你交通車巴駕（Bajaj）司機勸說，要他們快回家。

在老城區（Kota Tua）附近的一條夜市街，當天晚上9時還滿是攤商，軍警人員分批向多家攤商逐一說明離去後，攤商們議論紛紛，沒什麼人起身收攤。

賣巴東式菜飯的攤商代表尤素夫（Yusuf）說，疫情對攤商影響很大，「生意大概掉了5至7成」，大家也擔心最終可能封城，到時候就無法做生意了。

尤素夫說，他今天稍早問好幾攤，幾乎都沒生意，有的只賺2萬印尼盾（約新台幣38元），「我們也希望遵守政府的建議，但必須對政府說抱歉，希望能讓我們繼續營業，這是我們小小的要求，即使只能賺一點點錢給家裡維生」。

許多國家實施封城措施抗疫後，因民生問題引發動亂，印尼政府引以為戒，小心衡量防疫與民生問題可能對社會和政治穩定帶來的衝擊。

雅加達街頭常見帶吉他自彈自唱的賣藝人，防疫期間帶著口罩仍可走唱。圖攝於8日雅加達中區的黃昏市場。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月12日

印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前敲定，為救助生計受疫情影響的民眾，政府會發給每個人每個月60萬印尼盾（約新台幣1140元）的津貼，共3個月，雅加達有120萬戶受益，全國共1097萬戶，總經費19.4兆印尼盾（約新台幣369億元）。

印尼的人口約2億6700萬，根據世界銀行最新統計，印尼有9.3％（約2510萬人）生活在貧窮線下，20.6％（約5500萬）頻臨貧窮邊緣。依「2018衛生隔離法」，如果封城，政府有義務滿足人們的基本需求，疫情難以預測，政府封城後要花在民生問題的經費可能是無底洞，而能用於醫療的防疫資金相對更吃緊。

一位印尼評論家告訴中央社，政府不採取封城的理由可以理解，但是他悲觀地認為，「大規模社會限制」政策不會奏效，「民眾太窮了，他們無法待在家不出門（賺錢）」，而政府發的津貼太少，不夠生活所用。

他擔心的事的確已在發生。不過，時常遭遇天災的印尼人總是用樂觀、互助的精神面對逆境。最近在雅加達很多社區的入口都封住了，居民主動輪班，過濾進出人員、幫每個人量體溫、噴灑消毒液。社區的守望，讓每個為了三餐溫飽，在防疫期間也不得不出門賺錢的民眾，也能稍微注意自己的身體狀況。

記者遇到毆吉當天，雅加達下起傾盆大雨。歐吉和幾位藍鳥計程車司機、賣飲料的小販躲在公車站聊天。傍晚時分突然有輛高級休旅車停下，車內的人搖下窗，要歐吉他們來拿一包一包的食物，裡頭有米、印尼泡麵等，歐吉和兄弟們都露出燦爛笑容。歐吉高興地說，「我今天可以回家了」，語氣中滿是感動與感慨。（編輯：韋樞）1090412