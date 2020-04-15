300萬人一台儀器驗肺炎 敘利亞西北災難隱現

（中央社記者何宏儒安卡拉15日專電）武漢肺炎可能正在敘利亞西北部伊德利布省迅速蔓延，但是當地據報只有一台可以檢測這種致命病毒的儀器。飽受內戰摧殘的逾300萬難民棲身伊德利布。

伊德利布省（Idlib）是反對勢力在長達9年內戰中的最後據點。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於3月5日同意當地新一輪停火，但是早已一無所有的難民現在卻得迎接另一場看不見敵人的戰爭。

伊德利布省醫生馬奇（Mohamad Shahim Makki）向半島電視台（Al Jazeera）證實，敘利亞政府控制地區以外只有一台可以進行聚合酶連鎖反應（PCR）檢測的儀器。包括於9年內戰中來自敘利亞其他地區流離失所的民眾在內，伊德利布省現有逾300萬居民。

截至幾天前，馬奇所屬的流行病學監測實驗室（Epidemiological Surveillance Laboratory）從當時僅有的300份樣本中只完成120例俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測。

儘管所有結果全部呈現陰性，但難民營地擁擠簡陋、醫療設施因衝突而長年破敗，醫生和援助機構憂心如此環境將成為病毒迅速傳播的溫床。

實驗室現在開始取得較大量樣本，例如兩天前就收到5000份樣本，但是這當中有多少可以進行檢測、能夠多快完成，目前都還不清楚。馬奇表示，在設備上有壓力的情況下，「因為只有一台，必須嚴選樣本」。

敘利亞全境現在只剩伊德利布省還存在想要推翻總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的戰士。衛生專業人員和聯合國專家都曾警告，一旦西北部爆發疫情，情況將具「毀滅性」。

一名醫生上個月告訴半島電視台：「會是場災難。因為無力遏制大流行，將會在整個地區散播。營地過度擁擠、醫院無力醫治為數眾多感染者，而且援助奇缺。」

成本高昂以及必須展開操作訓練，都讓增設PCR儀器的計畫緩不濟急。

大馬士革當局於3月22日通報武漢肺炎確診首例後，各界日益擔心疫情可能大爆發。救援組織白盔（White Helmets ）上個月在伊德利布巿和毗鄰土耳其的邊境難民營進行衛教宣導，開始向民眾宣導武漢肺炎防疫觀念。

阿塞德政權今年稍早在俄羅斯和伊朗支持下發動攻勢，試圖收復伊德利布省，進一步造成上百萬人流離失所，使得本已擁擠的難民營情況更惡劣。擔心擁擠營地出現2019冠狀病毒疾病，數以千計敘利亞人趁此刻停火，近日已開始從毗鄰土耳其的邊境地帶離去。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019冠狀病毒疾病疫情圖，敘利亞目前通報29起武漢肺炎確診病例、累計2死。當局已經停止商業活動、停飛航班並且實施宵禁展開防疫。不過人權團體警告，疫情恐怕早已在遭到衝突摧殘的地區蔓延。（編輯：韋樞）1090415