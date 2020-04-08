疫情中見愛心 紐約僑界向醫院捐口罩便當

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）紐約州為全美武漢肺炎疫情最嚴重區域之一，病患不斷增加，醫護人員負擔沉重。紐約僑界雪中送炭，發起送口罩和便當到醫院的活動，期望稍解醫療系統燃眉之急。

僑務顧問鍾文忠、美東茗茶品酒協會會長彭志清、美華工商協會會長賀台華擔任捐贈單位代表，今天在紐約華僑文教服務中心主任黃正杰陪同下，赴紐約長老會醫院皇后區分院（NewYork-Presbyterian Queens）捐贈1萬片外科口罩與200個便當。

紐約長老會醫院皇后區分院院長穆卡瑞亞（Jaclyn Mucaria）與社區健康發展部主任楊明德代表接受，穆卡瑞亞對台灣人社區愛心捐獻表達感謝。

這批口罩由僑務諮詢委員江文輝、僑務委員方秀蓉、僑務顧問鍾文忠，新澤西台灣商會會長陳家麒、總幹事吳豐植、理事林庚達以及紐約台灣會館出資捐贈；便當由美東茗茶品酒協會、美華工商協會捐贈。

3月初開始，大紐約地區2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速升溫。根據最新官方數據，紐約州確診總數達13萬8836例，累計5489人死亡，高居全美首位；新澤西州確診總數達4萬4416例，排名全美第2，累計1232人死亡。

疫情爆發後，紐約市公立醫院承受極大壓力，皇后區埃姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital Center）人手與物資不足，曾引起美國總統川普關切。

紐約台灣商會為此募款，會長江俊霖2日赴埃姆赫斯特醫院捐贈2000片醫療級口罩、兩箱N95口罩及2萬美元（約新台幣60萬1780元）。埃姆赫斯特醫院執行長羅查（Israel Rocha Jr.）接受捐贈時說，艱難時刻的鼓勵是醫護人員繼續努力的動力。

此外，紐約台灣商會等社團3月30日將募得的首批1萬片醫療級口罩送交駐紐約辦事處，處長徐儷文代表接受捐贈，隨後轉送紐約、新澤西、康乃狄克及賓州有口罩需求的台灣留學生。（編輯：陳政一）1090408