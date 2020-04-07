孤獨死去少人送行 武漢肺炎崩解伊朗喪葬風俗

（中央社記者何宏儒安卡拉7日專電）講究人情的伊朗喪葬風俗正因武漢肺炎疫情肆虐而崩解。基於防疫，許多人獨自死去、孤零零下葬。因隔離措施，送行者屈指可數、守喪者獨自哀傷，使生者蒙受更大心理悲痛。

伊朗衛生部昨天通報新增2274例俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例、136例不治，使得累計確診達6萬500例、累計死亡3739例，是疫情最嚴重的中東國家。

在伊朗，本來在清真寺或住家舉行的喪禮，至少會有50名遠親近鄰向亡者致祭，並且參加安葬及後續儀式。其中最重要的一環莫過於給予家屬情感上的慰藉，以免失去所愛又獨處，讓人更加哀痛。

伊朗人原本很重視臨終的時候親友能夠隨侍在側，不過武漢肺炎奪走人命的同時，連這最後一絲溫暖也一起帶走。隔離措施禁止其他人接近病患，導致他們只能獨自面對生命的盡頭。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，阿吉齊（Reza Azizi）的友人死於武漢肺炎時，只有12個人參加葬禮。

「因為他死於武漢肺炎，臨下葬的時候，我們被要求要站在距離墓穴10公尺外。」阿吉齊說：「身穿防護衣的兩個人用石灰埋葬，並且用特殊的塑料將他覆蓋。公墓方面叫我們不可以帶花。」

澤拉夫尚（Morteza Zarafshan）的父親於3週前死於武漢肺炎，喪禮情況很類似。

「醫院派了3個人，全都穿上防護衣，把我們父親的遺體送到墓地。」澤拉夫尚表示，醫院建議只讓兩個人參加葬禮。他說：「連靠近墓穴都不行，更別說要給父親最後擁抱。」

下葬儀式在這一陣子出現如此改變，而且不只是武漢肺炎死者才這樣。53歲阿夫拉施塔（Mohsen Afrashteh）的兒子2週前因肺癌病逝，參加葬禮的人數也遭到限制。

阿夫拉施塔說：「只有12、13個人到公墓致哀，我們甚至連下葬之後想要靠近墓地為他誦念可蘭經開端章（Fatiha）都不行。跟我兒子的墓一樣，其他新墳旁邊也都只有幾個人來送行。」

為了防疫，許多伊朗人現在因為遭到隔離，只能獨自服喪。澤拉夫尚說：「我感到孤寂，這感覺讓我在父親去世之後更加悲痛。」辦完父親葬禮後，澤拉夫尚和姐妹們分別都在進行隔離。

社會學教授穆哈丹（Amanullah Gharai Moghaddam）指出，伊朗社會偏東方思維，講究人情，家人和親人間的關係緊密相繫。喪失摯愛親人當然令人壓力沉重、蒙受極大哀痛，現在又必須保持社交疏離，這可能會造成更多自殺悲劇。

他認為，除了親友之間應該撥電話打氣之外，電視台播放喜劇或搞笑片「讓人想起生命愉快的一面」，這也會有幫助。

集體悲痛籠罩伊朗全境，這或許能讓守喪的人理解到，其實有更多人正面臨著相同境遇，從而降低占據他們心中的那種孤獨感。（編輯：陳惠珍）1090407