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武漢肺炎自中國逐漸向外蔓延，中央社特派員在世界各大城市觀察到疫情產生的影響：美國洛杉磯華人區的大型購物賣場出現搶購物資現象，舊金山民眾認為戴口罩不如多洗手；布魯塞爾民眾買不到口罩只好戴拋棄式手套採買；英格蘭教會則建議婚禮只有法定最低人數的5人可參加。
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新加坡實施更嚴格社交安全距離 街道空蕩蕩

最新更新：2020/04/07 15:36
新加坡從7日起執行更嚴格的社交安全距離措施，遏止武漢肺炎疫情擴散，傳統市場與庶民美食中心少了昔日喧鬧聲音。中央社記者黃自強新加坡攝　109年4月7日
新加坡從7日起執行更嚴格的社交安全距離措施，遏止武漢肺炎疫情擴散，傳統市場與庶民美食中心少了昔日喧鬧聲音。中央社記者黃自強新加坡攝　109年4月7日

（中央社記者黃自強新加坡7日專電）新加坡從今天開始執行更嚴格的社交安全距離措施，遏止武漢肺炎疫情擴散，傳統市場與庶民美食中心少了昔日喧鬧聲音，上班族通勤匆忙身影也不復見，各主要街道顯得空蕩蕩。

新加坡所有人從今天起不能在餐館與庶民美食中心的咖啡店、小販中心或食閣（美食廣場）用餐，消費者在這段時間內只能利用外帶或送餐服務訂餐，不能在用餐區聚集或遊蕩。

消費者要遵守嚴格的社交安全距離，排隊購物或訂餐要依地面標示，維持至少1公尺的安全距離，否則會遭執法人員取締。

新加坡華人集聚的牛車水小販中心、直落亞逸一帶的餐館、盛港河濱坊美食中心、文慶小販中心、友諾士地鐵站附近咖啡店、鄰近四馬路觀音堂小販美食中心等餐飲場所，不是用白布覆蓋桌面或收起椅子，封閉所有座位區域，就是只有零星消費者排隊外帶用餐。

新加坡目前境外移入病例數降低，防疫措施重心轉向控制本土病例散播。新加坡從7日起到5月4日實施更嚴格的社交安全措施，舉凡提供非必要服務工作場所都要關閉一個月。

員工改成居家辦公模式，新加坡政府勸導國人一個月不要出門。總理李顯龍也在臉書貼文，建議民眾外出要戴口罩。

李顯龍籲請民眾儘量待在家中，除非有絕對必要，否則不要外出。

新加坡昨天新增66起病例，其中有65起是本土感染病例，確診累計達1375例。新加坡目前將S11榜鵝外勞宿舍、Westlite外勞宿舍與回利閣外勞宿舍列入隔離區，這些外勞要執行14天隔離令，都不能外出，大多數時間內都要待在自己房間。（編輯：陳惠珍）1090407

新加坡從7日起執行更嚴格的社交安全距離措施，員工改成居家辦公模式，政府勸導民眾一個月不要出門，辦公區主要街道空蕩蕩。中央社記者黃自強新加坡攝　109年4月7日
新加坡從7日起執行更嚴格的社交安全距離措施，員工改成居家辦公模式，政府勸導民眾一個月不要出門，辦公區主要街道空蕩蕩。中央社記者黃自強新加坡攝　109年4月7日
新加坡從7日起餐廳用餐必須外帶，由於員工改成居家辦公模式，辦公區附近購物商場大廳相當冷清。中央社記者黃自強新加坡攝　109年4月7日
新加坡從7日起餐廳用餐必須外帶，由於員工改成居家辦公模式，辦公區附近購物商場大廳相當冷清。中央社記者黃自強新加坡攝　109年4月7日
新加坡從7日起小販美食中心也封閉所有座位區域，只有零星消費者排隊外帶用餐。中央社記者黃自強新加坡攝　109年4月7日
新加坡從7日起小販美食中心也封閉所有座位區域，只有零星消費者排隊外帶用餐。中央社記者黃自強新加坡攝　109年4月7日
新加坡從7日起執行更嚴格的社交安全距離措施，餐廳用餐必須外帶，由於員工改成居家辦公模式，辦公區附近餐廳鮮少看到消費者身影。中央社記者黃自強新加坡攝　109年4月7日
新加坡從7日起執行更嚴格的社交安全距離措施，餐廳用餐必須外帶，由於員工改成居家辦公模式，辦公區附近餐廳鮮少看到消費者身影。中央社記者黃自強新加坡攝　109年4月7日

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