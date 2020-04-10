疫情升溫雅加達祭重罰 違反禁令囚1年罰19萬

（中央社記者石秀娟雅加達10日專電）雅加達今起強制執行多項限制禁令，以減緩武漢肺炎疫情，除少數行業外，民眾須待在家，有基本民生需求時才能出門，且必須戴口罩，保持社交距離，戶外不得超過5人聚集，違者將面臨1年徒刑及最高新台幣19萬元罰款。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）昨天晚間頒布省長令。他指出，經與執法單位討論，將引用「2018衛生隔離法」第93條，以確保落實「大規模社會限制」（PSBB）政策，違反禁令的民眾會面臨一年徒刑以及最高一億印尼盾（約新台幣19萬元）的罰款。

根據省長令，「大規模社會限制」政策初步將實施至4月23日。在這段期間，除醫療及衛生服務、餐飲、燃油和天然氣、通訊、金融、物流、策略或公共設施等國家重要工作、民生基本需求行業等部門外，公司必須讓員工在家上班。

省長令規定，為維持經濟穩定，並避免民生需求物價上漲，街頭攤販、傳統市場、雜貨店及各式超市都可繼續營業，但餐飲業只能提供外帶服務，同時必須要求顧客保持一公尺的安全社交距離，並加強維持衛生，例如提供洗手設施等。

雅加達的「居家令」只允許民眾有基本民生需求時外出，也可在家附近運動，但必須獨自運動，出門必須戴口罩，與他人相處須保持一公尺距離，並不得與超過5人聚集。

在交通方面，省長令限制公共及私人交通工具的載客數，均不能超過最大載客量的半數，而公共運輸只在上午6時至晚間6時間營運。Gojek、Grab兩大手機APP叫車平台經營的計程摩托車服務不得接送乘客，騎士只能接受遞送餐點、貨品的訂單。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前宣布採取「大規模社會限制」政策對抗疫情，由衛生部審核地方政府的申請後實施。他也核定將提供社會救助協助弱勢民眾的預算。

佐科威昨天指出，在雅加達，政府將發給120萬戶低收入戶家庭每人每月60萬印尼盾（約新台幣1141元）的補助，為時3個月，總經費為22兆印尼盾（約新台幣41.76億元）。

印尼衛生部目前僅同意雅加達實施「大規模社會限制」，雅加達近郊的茂物（Bogor）、勿加西（Bekasi）等衛星城市也表示將向衛生部申請，整合大雅加達地區的抗疫措施。

印尼的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）昨天新增337例確診案例，確診總數達3293人，死亡人數增加40人，死亡總數280人，另有252人康復。全國34個省中，只有哥羅塔洛省（Gorontalo）沒有確診病例，雅加達的確診病例為1706例，死亡人數是142人，都居全國之冠，另有142人康復。（編輯：周永捷）1090410