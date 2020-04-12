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德國下半年輪值歐盟主席 外長：將聚焦討論疫情

最新更新：2020/04/12 16:31

（中央社法蘭克福12日綜合外電報導）德國外交部長馬斯在評論文章中寫道，德國在接掌今年下半年的歐洲聯盟（EU）部長理事會輪值主席職務後，武漢肺炎疫情將成為歐盟會議討論焦點。

路透社報導，馬斯（Heiko Maas）近日曾直言不諱地談論全球應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）危機的方式，他批評美國反應太慢，並指責中國專制獨裁。疫情目前已擴散至214個國家，造成超過160萬人染疫，當中至少10萬6000人不治。

馬斯在今天刊登於德國世界報（Die Welt）的文章中寫道：「我們將成為『冠狀病毒主席國』，戰勝冠狀病毒及其造成的後果。」德國將自7月1日起從克羅埃西亞手中接下歐盟部長理事會主席職務。

他寫道，「一旦我們脫離險境」，逐步協調減少對旅行的限制，將是首要任務之一。

馬斯說，歐盟也將須從疫情危機中汲取經驗，像是改善歐盟公民保護機制，以及聯合採購與生產醫療用品等。

馬斯寫道，也有必要「修正（疫情危機所揭露）的錯誤」，他指的是「以對抗冠狀病毒為藉口」，限制民主及法治，這「在歐洲是不能容忍的」。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090412

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