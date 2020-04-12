土耳其衛生部防疫1個月 內政部宵禁令2小時破功

（中央社記者何宏儒安卡拉12日專電）土耳其內政部於10日深夜10時無預警下達子夜宵禁令，民眾蜂湧上街搶購物資。公衛專家批評，短短的2小時混亂導致衛生部防疫一個月的努力破功，「破口」估計1週到10天就會出現。

內政部長索魯（Suleyman Soylu）10日深夜宣布，31個省自當天子夜起宵禁48小時。此一禁令影響占全國人口約78%的6400萬人。報導指出，這是繼2000年10月22日人口普查日以來，土耳其再度「封城」。

但宵禁令宣布後，各地紛紛出現恐慌性搶購潮，民眾開車採買導致道路塞車，商店和麵包店更是大排長龍，包括在疫情嚴重的伊斯坦堡和西北部的松古達克（Zonguldak）皆如此。由於大批民眾一起上巿場而且沒有保持社交距離，民眾擔心，兩小時的亂局恐怕就足以讓土耳其2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情再升溫。

這樣的憂心不是憑空想像。衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會有委員對此表示，衛生部過去一段時間的防疫恐已「破功」。

委員之一的亞夫茲（Serap Simsek Yavuz）指出：「那一個小時裡，民眾沒戴口罩、沒戴手套，所有規定全被打破。（衛生）部長30天以來的努力白費心血，只為了購買蘇打水和麵包。希望疫情未來幾週不會攀升。」

另一位委員歐茲魯（Tevfik Ozlu）也表示，出現「破口」，民眾蜂擁上街將助長疫情蔓延，估計1週到10天就會出現。

無預警宣布宵禁讓索魯飽受批評。他在「自由日報」（Hurriyet）專訪強調自己「有聽到批評並且虛心接受」。

索魯說，兩個小時期間有些地方交通阻塞，「我沒有事先想到」。他表示：「民眾以為禁令會一直繼續下去，才會導致壅塞。不過有一件事可以確定：任何作法必有風險，那一個小時出門的人約達25萬到30萬人。」

他強調，宵禁決定建立在不破壞生產與供應鏈的基礎之上，「從這層意義上來說，那是個重大決定」。

索魯指出，觀察其他國家作法，若於宵禁前2、3天就宣布，只會造成商店更加擁擠，「我們不希望發生那種情況」。他表示：「有人說我們應該於深夜11時59分宣布，但即使是這樣，我們還是會碰到其他問題。」

報導指出，擁有約1600萬人口的第一大城伊斯坦堡街道空蕩蕩，廣場闃無人聲，猶若鬼城，第2、3大城安卡拉、伊茲米爾（Izmir）情況也差不多。南部阿達那省（Adana）警方甚至出動直升機在空中盤旋尋找違規民眾。

警方在街頭設哨攔查並且加強街頭巡邏。內政部表示，有將近1萬9000人違反宵禁令而吃罰單

對動物友善出了名的土耳其，宵禁期間又有友善動物的作法。索魯表示，民眾於禁足的48小時內溜狗不算違規，如果因此挨罰將會予以撤銷。他表示，當局也派志工繼續餵食流浪動物。

內政部日前曾指示地方政府，定期在指定地點對流浪貓狗等動物提供食物和飲水，以免因為民眾居家隔離沒有出門，而使牠們飢腸轆轆。（編輯：周永捷）1090412