川普揚言斷世衛金援 美前FDA局長反對

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病疫情重創全球，美國總統川普揚言終止金援世衛組織。前美國食品暨藥物管理局（FDA）局長高特里布反對停助世衛，但呼籲世衛調查中國在這場疫情的角色。

高特里布（Scott Gottlieb）今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中說：「接下來，世衛必須負責提出事後報告，特別檢查中國對世界說了什麼或沒說什麼，以及此事如何窒礙了全球因應（疫情）。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情去年底在中國武漢爆發，迄今已擴散至全球180多個國家和地區，造成逾170萬人感染。美國川普對世衛（WHO）處理疫情大流行的方式大肆批評，不滿世衛過於偏袒中國，上週甚至揚言要終結美國對世衛的金援。

高特里布表示，他不同意全面終止資助世衛，因為南半球部分國家不久的將來恐遭疫情重創，屆時將會需要資源，不過也說川普提出的問題「很合理」。

他說：「中國一開始對世界並沒有開誠布公。如果他們當初更誠實面對世界，也能讓自己更獲各方信任，可能有辦法一開始就完全控制住疫情。愈來愈多證據顯示，中國遲至1月20日還在說沒有人傳人跡象，世衛1月14日為中國的說法背書，形同放任中國混淆視聽的作法。」

福斯新聞（Fox News）報導，高特里布也表示美國想回歸正常生活還言之過早。

他說：「我們的採檢工作還不位，也無法做到聘用公衛人員來有效地追蹤接觸史。」

他還說：「追蹤接觸史對於公衛而言是最基本的，當多重抗藥性結核病或麻疹疫情爆發時，我們會這麼做，可以確定人們是否染病，你會想知道他們和誰接觸過，會想將他們隔離起來，並讓他們接受採檢，如此才能將疫情控制住。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1090413