莫迪：印度全國封鎖延長到5月3日

（中央社記者康世人新德里14日專電）印度原先執行的21天全國封鎖，原訂14日午夜後結束。總理莫迪今天對全國發表談話，宣布全國封鎖將延長到5月3日，不過視疫情發展情況，疫情熱點以外的地區，在4月20日後有可能有條件放鬆管制。

莫迪近日陸續與國會各黨派領袖及兩度與各省省長舉行視訊會議，針對控制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的全國封鎖21天措施是否要延長討論後，上午10時以印地語（Hindi）對全國發表談話。

在演說中，莫迪強調，為防止武漢肺炎大流行蔓延，全國封鎖將延長到5月3日，這意味著所有人必須待在室內，表現出與先前迄今一樣的紀律與決心。

根據印度各省的統計，印度感染武漢肺炎的人數直線上升，過去6天確診病例成長一倍，到昨晚已破萬，過去24小時更通報逾千名新確診病例，再度打破紀錄，死亡人數達358人。

莫迪指出，大家必須關注新的武漢肺炎疫情熱點，並採取嚴格的措施來遏制疫情蔓延。

他補充，未來幾天，大家將看到更嚴格的措施來控制疫情帶來的損害。直到20日，當局將進行更仔細的調查與評估，以了解每個地區在遏制疫情擴散方面的進展狀況；只有這些疫情熱點地區出現出色的改善，以阻止新疫情熱點產生，政府才會在20日之後放寬封鎖規定。

莫迪警告，如果20日之後仍出現任何疏忽或危險，放寬的措施將被取消。

他說，有關全國封鎖詳細的指導方針清單，將在明天公布。

莫迪表示，考慮到窮人的經濟需求，他們依賴日薪，政府已提出一些舉措。緩解窮人的問題是他所優先考慮的，政府在起草新的封鎖準則時，將牢記窮人的福利。當然，農民的福利也被政府牢記在心。

在演說中，莫迪指出，全球經驗告訴我們，當一國的確診病例達到1萬例時，需要1500到1600張病床，但在印度，政府已提供10萬張病床。

莫迪宣稱，和其他國家比起來，印度已經能夠更好地遏制武漢肺炎的傳播。即使沒有一個確診病例，印度已在機場進行篩檢；在確診病例達到100例之前，已對外國旅客展開監控；當印度確診病例達到550例時，印度已開始21天的全國封鎖。

他敢肯定，印度採用的方法是最好的辦法。社交疏離和封鎖在對抗疫情中已走了一段很長的路，雖然印度不得不在經濟付出巨大的代價，但與這麼多生命的價值相較，上述經濟代價微不足道。

據悉，印度政府正研擬分階段讓印度經濟復甦的方案。根據國際各大評級與金融機構的預測，把印度今年經濟成長率下調至1.6%到2.5%

印度原先執行的21天全國封鎖，原訂14日午夜後結束。在莫迪宣布全國封鎖延長到5月3日前，已有4個省市政府宣布封鎖延長到31日，且至少10個省市首長支持延長全國封鎖。（編輯：陳惠珍）1090414