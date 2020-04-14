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各國搶快研發武漢肺炎疫苗 專家憂恐有反效果

最新更新：2020/04/14 16:33

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行，各國競相研發疫苗甚至趕進度。有專家擔心，倉促推出的疫苗可能會有反效果。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）報導，世界衛生組織（WHO）11日公布更新版的各國疫苗研發進度，全球研發中疫苗共有70款，美中兩國共有3款疫苗已領先進入臨床實驗階段。

中國康希諾生物股份公司（CanSino Biologics）的實驗性疫苗已進入人體試驗第2階段。美國製藥業者莫德納公司（Moderna）和伊諾維奧製藥公司（Inovio Pharmaceuticals）開發的疫苗皆進入人體試驗階段；嬌生集團與賽諾菲集團（Sanofi SA）等企業也都競相投入研發。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）表示，美國仍須至少12到18個月才能推出新型冠狀病毒疫苗；但有些專家已警告，想趕在這個時限內推出，無疑是冒著反效果的風險。

1990年代晚期的輪狀病毒疫苗共同研發人之一歐菲特（Paul Offit）向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「當佛奇說12到18個月時，我認為是樂觀到離譜，其實我確定他也有同感。」

新疫苗一般要求首先是實驗室階段，接著進入動物實驗，然後由一小批人進行安全性測試，最後再進入較大規模的人體試驗，以觀察疫苗是否有效。

如今有專家擔心若為趕忙拿到許可跳過任一步驟，會導致反效果的風險，例如可能引發「抗體依賴性增強反應」，即病毒利用抗體增強感染的過程。

美國保健新聞網站Stat News報導指出，因為急於開發疫苗，有些製藥廠選擇跳過動物實驗階段。（譯者：陳亦偉/核稿：陳彥鈞）1090414

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