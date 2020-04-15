捐贈口罩抵法國 醫療機構感謝台灣及時雨

（中央社記者曾婷瑄巴黎14日專電）我國政府積極協助國際抗疫，日前捐贈歐洲重災國的口罩今日運抵法國。為加速運送至前線醫療人員手中，與法方協調後，第一時間由駐法代表吳志中贈交法國紅十字會及無疆界醫師組織。

秉持「Taiwan can help」的信念，我國日前捐贈歐洲疫情嚴重國家的700萬片口罩，先抵達法蘭克福後再轉送至歐洲各國，其中100萬片口罩今日順利運抵法國。為了在疫情緊繃時刻盡快將口罩運輸至醫護人員手中，與法方協調後，當天立即由法國紅十字會（Croix Rouge Française）與無疆界醫師組織（Médecins sans frontières）收下，以最快速度分發前線。

法國紅十字會後勤主任普羅佛斯特（Vianney Prouvost）及無疆界醫師組織主席特齊安（Mego Terzian）、執行長杜維傑（Thierry Allafort-Duverger）受贈時指出，因全面動員抗疫，兩組織消耗大量口罩等醫療物資，尤其口罩庫存即將告罄。他們強調，台灣援助物資為抗疫後勤補給的及時雨，感謝台灣政府及人民慷慨協助。

法國紅十字會表示，台灣捐贈口罩將優先運用於法國各地極度缺乏口罩的長照機構；無疆界醫師組織則表示，捐贈口罩將提供該組織染疫風險最高的第一線醫護人員使用。

駐法代表吳志中在捐贈過程中代表我國政府表達對法國抗疫作戰的堅定支持，相信各國只要同舟共濟，定能戰勝新型冠狀病毒疫情帶來的挑戰。

日前，法國國民議會友台小組副主席博多黑（Eric Bothorel）也特別拍攝影片，感謝台灣贈予法國及歐洲口罩。博多黑說道：「我要向台法兩國人民持續的互助共濟致意 … 台灣未曾忘記法國，法國也不會忘記台灣。感謝蔡總統。」（編輯：陳政一）1090415