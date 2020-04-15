武漢肺炎全球確診逾196萬例 12萬多人病死

（中央社巴黎14日綜合外電報導）法新社彙整官方數據做出統計，截至台北時間15日凌晨3時，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例已增至12萬3920例，確診逾196萬1950例。

疫情已擴散至193個國家及地區。全球累計確診病例中，有至少41萬3800人已康復。

法新社蒐集各國當局與世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測重症病例。

美國是全球通報確診數及病死人數最多的國家，境內有2萬4737人不治，確診達59萬2743例。

義大利則是全球死亡病例數第2多的國家，境內累計2萬1067人病亡，確診達16萬2488例。

疫情重災國還包含西班牙（17萬2541例確診，1萬8056死）、法國（14萬3303例確診，1萬5729死）和英國（9萬3873例確診，1萬2107死）。

中國（不含港澳）境內目前通報3341死和8萬2249例確診，以及7萬7738人治癒。

依各大陸區分，歐洲累計確診99萬6312例，8萬4122死；美國和加拿大累計確診61萬9640例，2萬5661死；亞洲累計確診14萬5541例，5162死；中東累計確診10萬6630例，5031死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診7萬213例，3001死；非洲累計確診1萬5969例，865死；大洋洲累計確診7652例，78死。（譯者：陳政一）1090415