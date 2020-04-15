疫情之前難以想像 美國自我禁足執行率超過90%

武漢肺炎疫情下，美國人保持6英尺社交距離成了人與人之間的最新社交禮儀。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年4月13日

（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）疫情之前，難以想像，崇尚獨立精神的美國人如此遵從限制自由的封城禁令。據官方最新數據，超過90%美國人服從居家隔離，大幅降低了人員流動與病毒傳播。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）13日公布調查報告，指出紐約、紐奧良、舊金山與西雅圖這4個重災區，2月底每天有80%居民出門，但到了4月1日減少了20%到40%。

CDC報告引用SafeGraph收集的公開匿名數據，包括智慧手機、手錶共75萬個行動裝置，指出：「人員流動降低，明顯與禁止群聚、學校停課、限制商家營業與居家令等政策有關。」

彭博（Bloomberg）網站今天以「誰能預料？美國人居家隔離做得這麼好」為題報導，當1月中國政府用高壓手段執行武漢封城，任何人都想不到，美國人願意走上相似的道路。

這篇報導說，懷疑論者認為封城永遠不會出現在美國，結果證明他們錯了。目前全美50州裡有43州執行軟性封城，政府要求人們待在家裡，但允許出門從事日用品採買、散步等活動。

美國疾管局原先估計，恐有200萬人死於武漢肺炎，落實社交隔離之後，預估死亡人數下修為7萬人。到4月13日為止，美國武漢肺炎死亡人數為2萬5786人。

CDC主任芮斐德（Robert Redfield）上週向媒體表示：「這是了不起的成就。美國大眾聽進去了這句話：保護弱者。」先前的報告低估了美國人遵從防疫指示的程度。

芮斐德表示，最初評估執行率約50%，但結果遵守社交隔離的百分比超過90%

從聯邦到地方，政治人物一再宣導社交隔離。副總統彭斯13日說：「這個國家有史以來前所未有的情況。我們看見數字趨於穩定，甚至可能開始下降，我鼓勵大家繼續保持下去。」

3月初，各州陸續宣告緊急狀態，但沒有減低人口流動。直到關閉學校、酒吧和餐廳等措施上路，聯邦政府3月16日宣布「15天減緩病毒傳播指南」情況才有所改變。

從2月底到4月初，天天暴增的病例數目帶來警示，加上各州嚴格執行居家隔離，在紐約、紐奧良、舊金山與西雅圖等4個重災區收到成效，大大降低了人口流動，減少病毒威脅。

2月底這4個城市每天80%居民出門，但到了4月1日僅有42%紐約人出門，舊金山低於50%，西雅圖52%，紐奧良61%。（編輯：高照芬）1090415