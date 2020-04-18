維持社交距離見效 美大學預測模型下修死亡人數

（中央社紐約17日綜合外電報導）美國社交距離防疫措施成效優於預期，以致具影響力的華盛頓大學研究模型下修預測值，將原先估計的國內死亡總數調降12%，同時預估某些州可能得以最快5月4日開始安全放寬限制。

路透社報導，華盛頓大學（University of Washington）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）預測模型定期更新，經常被各州公衛當局及白宮官員引用。

這項模型曾在本週稍早估計，美國國內疫情將在8月4日前奪走6萬8841條人命，但今天已將死亡人數下修至6萬308人。

過去4週來，美國50個州中有42個州的州長下令民眾待在家裡，並暫停商業活動以遏制疫情蔓延，民眾也嚴格遵守這些規範，被認為是疫情前景改善的關鍵因素。

華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）主任莫瑞（Christopher Murray）表示：「我們看到疫情數據下滑，是因為一些州和地方政府，以及同樣扮演要角的全國人民，透過減少肢體接觸以保護家人、鄰居、朋友和同事。」

IHME指出，佛蒙特州、西維吉尼亞州、蒙大拿州和夏威夷州等死亡率較低的州，只要繼續限制社交集會，可能就得以在5月4日安全地放寬部分防疫措施。

IHME還提到，愛阿華州、北達科他州、南達科他州、內布拉斯加州、猶他州、阿肯色州和奧克拉荷馬州等具有許多鄉村或人口稀少的州，可能需要等到6月底或7月初才能放寬部分防疫措施。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1090418