駐印度代表：及時行事 台灣抗疫有成關鍵

（中央社記者康世人新德里20日專電）台灣成功對抗武漢肺炎獲國際讚揚，印度「政治家報」近日專訪駐印度代表田中光，以了解台灣防疫經驗。田中光表示，台灣抗疫有成關鍵在於及時行事，而能收到事半功倍效果，此外台灣也將協助印度抗疫。

這篇訪問報導於18日刊登在政治家報（The Statesman）「週六專訪」專欄。

當問到台灣被認為是對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的典範，到底成功的秘訣為何，田中光指出：「及時行事，事半功倍。」（A stitch in time saves nine）他說，當中國去年12月31日通知世界衛生組織（WHO）出現幾起未知的肺炎病例時，台灣的疾病管制署立刻下令對從武漢飛抵台灣的乘客進行檢疫。

田中光說，台灣1月12日派專家小組到中國進行實況調查，小組返台後，台灣開始要求醫院進行篩檢和通報病例，追蹤並隔離可疑病例，也建立全面的全國疾病預防機制，包括數位化的疾病監控系統，採取嚴格邊境檢疫措施、先進醫療準備、充足的預防性醫療器具與資源庫存，提供民眾簡單明瞭的指導方針和資訊，及年度預防與控制疾病演習等。

因此，田中光表示，台灣迄今的武漢肺炎發生率，仍比全球的比例要低。

被問及台灣如何協助其他國家對抗疫情時，田中光指出，台灣遏制武漢肺炎疫情的行動已在國際上得到廣泛認可，隨著疫情向全球蔓延，台灣正與其他國家分享經驗，國際社會也希望台灣提供進一步援助。

展望未來，田中光說，台灣在規劃對外援助時繼續評估疫情局勢及本身的預防與遏制疫情能力，準備在新南向政策之下向夥伴國家提供援助。

田中光表示，台灣向國際社會提供援助的具體措施，包括技術合作、建立合作夥伴關係、與民間團體及非政府組織合作等。

他指出，台灣已與美國、歐盟、捷克、加拿大，及其他與中央研究院和台灣疫苗廠商召開視訊會議的國家，討論深化關於研發快篩檢驗試劑和疫苗等生物技術的合作。

田中光又說，台灣並與美國、澳洲、捷克等國建立合作夥伴關係，交換抗疫的材料，進行快篩檢驗試劑、疫苗和藥品的研發與生產；還透過天主教團體及私營企業對外捐贈口罩、呼吸器等醫療用品與設備。

此外，田中光表示，在台灣的新南向政策中，印度是非常重要的國家，政府已決定採取行動協助印度對抗疫情；其中包括成大醫院兩度透過視訊，分別向9000名和5000名印度醫護人員與專家分享遏制疫情傳播的經驗與專業知識。

田中光強調，台灣將履行國際責任，繼續提供對外醫療援助，以做為台灣國際醫療合作努力的一部分。（編輯：陳惠珍）1090420