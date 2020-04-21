馬來西亞版阿中部長諾希山生日 李心潔獻唱祝賀

（中央社記者郭朝河吉隆坡21日專電）今天是被譽為馬來西亞抗疫英雄的衛生總監諾希山57歲生日，除了許多當地網友祝賀，出生於馬來西亞的金馬影后李心潔也與雙胞胎兒子獻唱祝福。

出身窮困、努力向學的馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah），過去一個月憑藉冷靜且專業應對疫情的表現，不僅獲得全民信任，當地星洲日報與東方日報、英文報星報也不時撰文推崇。

諾希山是馬來西亞這波防疫崛起的國民英雄。馬來西亞自從3月18日實施行動管制令後，諾希山每天約下午5時30分，就會透過電視直播向全民彙報疫情。

今天是諾希山57歲生日，馬來西亞超過數萬名網友獻上各種祝福給他。憑藉電影「見鬼」一片奪得金馬獎影后的李心潔也罕見與雙胞胎兒子錄製生日歌，祝賀在防疫期間勞苦功高的諾希山永保健康。

李心潔在臉書貼文寫道：「這首歌是獻給諾希山博士，因為我想讓我的兒子們知道，我們的祖國這裡有一位超級英雄。」

李心潔很感謝富有愛心及謙遜的諾希山。她說：「你擔當了這樣一個高貴的角色，照顧馬來西亞人民，一直擔憂我們的健康，並且日以繼夜和你的團隊合作，控制疫情。」

另一方面，馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）表示，連接新加坡與馬來西亞的新柔長堤新山關卡將調整運作時間，從原本24小時開放，縮短成早上7時至晚上7時開放。

諾希山今天表示，馬來西亞有54名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病患康復出院，累計3349人出院，康復率61.09%。仍在醫院治療的患者中有43人在加護病房，其中27人需要呼吸器。死亡病例增加3起，累計92例。

截至昨天中午12時，馬來西亞共有13個紅區、8個黃區。依照馬來西亞衛生部分類，超過40起確診病例的地區為紅區，黃區為20至40起確診病例。（編輯：周永捷）1090421