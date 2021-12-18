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聯準會理事預期 美國明年春季啟動升息

2021/12/18 05:43
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）成員今天指出，因預料通貨膨脹高漲將持續一段時間，聯準會可能在明年3月結束購債計畫不久後就會升息。

法新社報導，聯準會本週稍早宣布，在今年11月見到美國近40年來通膨最大增幅後，將加快腳步終結刺激計畫。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）表示，15日的決定得以讓決策者藉調高基準利率快速因應通膨急漲，他估計在購債計畫結束不久後的明年春季啟動升息。

當他被問到更精準的日期時，華勒回答：「如果情勢需要，我們會以（明年）3月為啟動升息的可能日期。」

他預期美國經濟未來幾個月將強勁成長並快速回復完全就業，這是聯準會將利率由零上調前的關鍵標準。聯準會在2020年3月疫情爆發之初就維持利率在零的水準。

不過他仍謹慎表示：「這項展望的一大不確定因素，當然就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的變異株Omicron。」

這種新變異株恐導致新的限制措施，可能減緩經濟成長速度，並「加速勞工和貨品供應短缺，以及增加通膨壓力」。

他說，將需要幾個月時間觀察通膨是否如預期般緩和下來。（譯者：徐睿承）1101218

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