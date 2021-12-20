日本大發汽車宣布新目標 2030年前停售純燃油車

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（中央社東京20日綜合外電報導）主力生產「輕自動車」（排氣量660CC以下的四輪或三輪車輛）的日本大發工業汽車公司今天公布電動化戰略，以2030年前販售新車都是混合動力車及純電動車作為目標。

日本放送協會（NHK）報導，這代表占日本國內新車銷售數量約4成的輕自動車領域也將邁向電動化。

大發工業今天舉行新車發表會，社長奧平總一郎說明公司未來的電動化戰略。

其中，大發工業將在2025年前首度投入製造輕自動車尺寸的純電動車；接著最遲在2030年前，大發工業在日本國內販售的所有新車將不再有純燃油車，以全部都是混合動力車種（hybrid）及純電動車（EV）作為目標。

奧平談到輕自動車尺寸的純電動車時說，消費者能接受的車價大概不會超過200萬日圓，因此，在獲政府補助的情況下，希望將售價壓在200萬日圓以下。

有關輕自動車尺寸的純電動車，日產汽車與三菱汽車預計2022年度開賣；本田汽車與鈴木汽車已表達有意投入這個市場的方針。

豐田汽車本月提出大幅強化純電動車戰略的計畫，而占日本國內新車銷售約4成的輕自動車領域，也將邁向電動化。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101220